山口 貴大（ライオン兄さん）、逗子中学校で3年生を対象に金融教育の無料講演会を実施

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口 貴大）は、“ライオン兄さん”として知られる代表取締役の山口が2026年2月25日（水）、逗子市立逗子中学校（神奈川県逗子市、校長：出居 尚樹、以下 逗子中学校）にて金融教育に関する講演会をボランティアで実施したことをお知らせいたします。

■講義の概要

市内の小中学校における講義は、2026年に入って3回目となります。今回は中学3年生109名が対象となり、2コマ合計90分を確保いただいたため、じっくり時間を取ってお話しすることができました。また、生徒の皆さんが事前に学習に取り組んでいたこともあり、講義ではより実践的な内容に踏み込んでいます。

講義の冒頭には逗子市長・桐ケ谷覚氏が登壇し、山口についてご紹介いただきました。市の高額納税事業者であることや中学生の英語教育に対して寄付を行っていることなどをお話しいただいています。

山口の講義では、老後の資産形成においてインデックス投資は再現性が高いことを繰り返し伝えました。また、他校の講義でも関心が高かった「単利と複利の違い」や「複利運用で資産が増える仕組み」について重点的に解説しました。

さらに、2027年1月より0～17歳を対象にした「こどもNISA」がスタートする見込みであることを踏まえ、「実際にどのように運用すると良いのか？」というイメージが湧くようにお話ししました。

資産運用を成功させるためのポイントとしては、「長期・つみたて・分散」の3点をお伝えしています。S&P500指数の過去の変動実績を踏まえた15年以上の長期運用、価格変動リスクを抑えるための積立投資、そして個別株メインではなく、まずはインデックスファンドを選択すること。中学生が対象ではありますが、かなり具体的に解説しました。

最後の質疑応答タイムでは、個別株に投資する際の注意点についての質問がありました。

そこで、「インデックス投資は損切りをせずにつみたてを継続する手法が一般的だが、個別株は損切りをする必要性があること」をお伝えしました。株価の計算方式と合わせて、具体的な企業を取り上げながら投資判断の仕方を解説し、「業績が右肩上がりで、かつ割安な銘柄に投資することでリスクを抑えられる」といったポイントをお話ししています。

■山口 貴大（ライオン兄さん）のコメント

2コマ計90分取っていただいたことと、事前学習もしていただいたことで、より実践的な内容までお話しできました。

課題として、子供達がNISAで運用したいと考えても、実際行うには親の同意が必要なので、生徒とともに保護者の皆さまにも金融教育の講義を受けていただくのが望ましいかと思いました。

この点につきましては、逗子市の教育委員会と協議しながら進めて参りたいと思います。

■逗子中学校について

1947年5月、横須賀市立逗子中学校として開校（1954年に現在の校名となる）。「自主 信愛 知性」を教育目標に、生徒一人ひとりが互いの個性を尊重し、思いやりや助け合いの心を持って、共に学び、共に生き、共に育っていくための教育を実践。

学校名： 逗子市立逗子中学校

所在地：神奈川県逗子市池子4-755

校 長：出居 尚樹

HP ：https://www.city-zushi.ed.jp/j-zushi/

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWAセミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報をSNSで発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref=cm_sw_r_

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合1位を獲得（2023年9月19日）。 発売3カ月で10万部を突破した。

https://amzn.asia/d/11eWptZ

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

https://amzn.asia/d/7FYAdyM

■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/

株式会社バイアンドホールドのプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/85891