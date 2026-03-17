【戸田市】ベランダ釣りグッズ 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

戸田市は荒川が近く、気軽に釣りを楽しめる環境が整っている地域です。

そのため休日に釣りを始めた、友人に誘われて釣りをやってみた、アウトドア趣味として挑戦した

といったきっかけで、釣り用品をそろえた経験のある方も少なくありません。

釣りを始めると、釣り竿、リール、クーラーボックス、餌バケツ、折りたたみ椅子など、必要な道具が一式そろっていきます。

しかし時間が経つと忙しくて行かなくなった、思ったより続かなかった、別の趣味に変わった

といった理由で、釣り用品が使われなくなるケースも多く見られます。

その結果、ベランダに釣り竿が置いてある、クーラーボックスが玄関に残っている、物置に釣り道具がまとめてあるといった状態になる家庭も少なくありません。

特に戸田市はマンション住まいも多く、ベランダや玄関スペースに釣り用品が置きっぱなしになるケースが目立ちます。

また釣り用品はサイズが長い、かさばる、分別が分かりづらいといった理由から、自治体の回収に出すタイミングを逃してしまうこともあります。

そのため「また行くかもしれない」「そのうち片付けよう」と思いながら、長期間そのまま保管されているケースも多く見られます。

3月は、新生活準備や模様替えなど生活空間を見直すタイミングです。

この時期に釣り用品を整理することで、ベランダや玄関スペースをすっきりと使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、戸田市の生活環境に合わせた片付けサポートとして“ベランダ釣りグッズ”回収キャンペーン を実施します。

釣り竿、クーラーボックス、折りたたみ椅子など釣り用品を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

使わなくなった釣り道具を、まとめて整理できる機会としてご利用いただけます。

背景と目的

戸田市は荒川に近く、釣りを気軽に始められる環境が整っています。

そのため

・釣り竿

・リール

・アウトドア用品

などの 釣り関連グッズが家庭に残りやすい地域でもあります。

特に

「一度始めたけど続かなかった」

「道具だけ残っている」

といったケースで、ベランダや玄関に置かれたままになっている家庭も多く見られます。

こうした釣り用品整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ベランダ釣りグッズ まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・釣り竿

・リール

・餌バケツ

・クーラーボックス

・折りたたみ椅子

備考：事前見積もり時に 「戸田市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（戸田市全域）

対応地域例

戸田公園、下戸田、上戸田、本町、新曽、美女木、喜沢、川岸、笹目、早瀬など

※上記以外も戸田市全域で対応可能です。

釣り用品整理でよくあるお悩み

・ベランダに釣り道具が置きっぱなし

・釣り竿を処分したい

・クーラーボックスの置き場に困っている

・アウトドア用品をまとめて整理したい

・玄関スペースをスッキリさせたい

釣り用品でよく出る不用品例

釣り道具

アウトドア用品

保冷用品

収納用品

周辺用品

回収品目の詳細例

釣り道具

釣り竿、リールなど

アウトドア用品

折りたたみ椅子、チェアなど

保冷用品

クーラーボックスなど

収納用品

釣り道具ケース、収納ボックスなど

周辺用品

餌バケツ、小物入れなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・釣り用品をまとめて整理したい方

・ベランダや玄関を片付けたい方

・アウトドア用品を処分したい方

・戸田市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

釣り用品やアウトドアグッズなど、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 戸田市のサービス詳細はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)