ドット絵の限界に挑むダークファンタジー2Dアクション 『プリムランド ザ メイガス』パブリッシング決定！ 最新コンテンツを盛り込んだ「体験版」をSteamにてアップデート公開！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、開発チーム「D.S.W.」が手掛けるダークファンタジー2Dアクション『プリムランド ザ メイガス』のパブリッシングを決定いたしました。

あわせて、Steamにて配信中の「体験版」を大幅アップデートし、新コンテンツを公開いたします。

また、2026年3月20日（金・祝）・ 21日（土）に開催されるインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」へ出展することをお知らせいたします。

■『プリムランド ザ メイガス』Steamにて体験版アップデート公開！

物語の導入から本格的なアクションまでを楽しめる従来の体験版に、最新コンテンツとなる「洞窟内での宝石採掘アクション」を実装いたしました。

体験版はこちらから

https://store.steampowered.com/app/3305790/Primland_The_Magus_Demo_Version/



〈本作の魅力が凝縮された、体験版の注目ポイント〉

■「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」出展！

- 重厚なシナリオと第2章前半までの広大な探索緻密なドット絵で描かれる絶望の孤島「プリムランド」を舞台に、重厚なダークファンタジーの世界をボリュームたっぷりにお楽しみいただけます。- 緊張感あふれる「手応え抜群」のボスバトル第1章のクライマックスには強大なボスが君臨。敵の予備動作を見極める「回避」と、隙を突く「スキル」の発動が不可欠な、本格アクションの山場が用意されています。- 独自の「敵を利用する」アクションと親切な操作ガイド本作の特徴である、敵を石化させて足場にするなどの「敵を利用する」アクションを、物語と共にじっくり習得可能。チュートリアル中は常時コントローラーガイドが表示されるため、どなたでもスムーズにゲームの世界へ馴染める設計となっています。- 【新要素】制限時間5分の極限「宝石採掘」ミッション酸素の薄い洞窟を舞台に、溺れる水辺や崩落する足場などのトラップを潜り抜けながら、5分間で宝石を集めるスリリングなスコアアタックに挑めます。各宝石のレア度に応じたスコア設定により、効率的なルート構築と精緻なアクションの精度が試される、戦略性の高い新エリアとなっています。

東京・高円寺で開催されるインディーゲームの祭典に本作を出展いたします。

会場ではアップデートされた最新バージョンを試遊できるほか、試遊していただいた方には本イベント限定のノベルティ配布も予定しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

※画像はイメージです。実際のデザイン・仕様とは異なる場合がございます。

開催日： 2026年3月20日（金・祝）ビジネスデー / 21日（土）一般公開日（JST）

会場： 未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（東京都杉並区高円寺北2-14-13）

イベントHP: https://indiegamessummit.tokyo/

■『プリムランド ザ メイガス』とは

地獄と化した孤島「プリムランド」と、呪いを背負った少女「マグス」を巡るダークファンタジー2Dアクションゲームです。

圧倒的な描き込みのドット絵と、敵を「倒す」だけでなく「利用する」独自のシステムが、横スクロールアクションの新たな興奮を生み出します。

Steamページはこちらから

https://store.steampowered.com/app/2870160/



PVも公開中！

本作の独創的な世界観と重厚なアクションを体感できる紹介映像を公開しております。

少女マグスが立ち向かう地獄と化した孤島の雰囲気をぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=TAmWAccEuRU





1. 呪いを背負った少女と、地獄と化した孤島の物語

舞台は、子ども達が消え、大人達が意志を持たぬ怪物「腐肉（ふにく）」へと姿を変えた絶望の孤島。

この島に残された呪いを宿す少女「マグス」を操作し、凄惨な事件の真相と、なぜ自らが呪いを背負うことになったのかを解き明かす過酷な旅が始まります。



2. ドット絵の限界に挑んだ圧倒的なアニメーション

メインキャラクターだけで1000コマを超える、圧倒的な描き込みによるドットアニメーションを実現。

美しくも残酷なピクセルアートで表現された世界を、重厚な操作感と共に駆け抜けることができます。



3. 「敵を利用する」戦略的アクションとスキルシステム

島内に眠る「遺物」を収集・習得することで、多彩で迫力あるスキルを解放できます。

敵を石化させて足場にしたり、敵を起点に大ジャンプして壁を抜けたりなど、アクションとパズル要素が融合した独自の攻略体験を楽しめます。

【主要キャラクター紹介】

マグス： 主人公。凄惨な惨劇の痕跡と呪いが充満した島内に残された少女。

リゼル： 島の惨劇から生き延びた少女。今もなお、謎の白衣の追っ手から逃げ回っている。

ファリエス： 惨劇をもたらした「白衣の集団」と同じ装束を身にまとった謎の青年。



【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/314_1_12ac9ab4a7228def4d280b59b5497d5a.jpg?v=202603180551 ]

(C)︎2026 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

D.S.W.

開発者X： https://x.com/KohakuPV <@KohakuPV>

開発者公式サイト： https://dswgames.com/ptm/

開発者公式YouTube：https://www.youtube.com/@DSW_GAMEs

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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