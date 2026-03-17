マックスアンドコー サステナブルファッションをテーマにしたカプセルコレクション「Becoming Undone」ポップアップを開催

株式会社マックスマーラ ジャパン

MAX&Co. (マックスアンドコー)は、サステナブルファッションを牽引するデザイナーの一人、サ

ミ・ミロとのコラボレーションによるカプセルコレクション「Becoming Undone」を展開するポップア

ップストアを、3 月18 日(水)から3 月24 日(⽕)まで、伊勢丹新宿店3 階トラストスタイルにて開催い

たします。

本コレクションでは、サミ・ミロが敬愛する「複雑で多面的な女性像」へのオマージュと、既に存在

するものを再解釈し新たな価値を与えるアップサイクル的なアプローチが、マックスアンドコーの卓

越したイタリアのクラフツマンシップと融合し、新たな価値を創出しています。制作や仕上げの過程で

あらわになる“見えない美”にフォーカスし、コンストラクションテーラリングや切りっぱなしのエッ

ジ、誇張されたシルエット、フェミニニティと実用性を融合させた縫製などのディテールを通して、現

代の女性像を力強く繊細に描き出したコレクションを紹介します。

期間中に8 万円以上お買い上げいただいたお客様には、サミ・ミロのフィロソフィーを表現したオリ

ジナルのデニム製マルシェバッグを、数量限定でプレゼントいたします。

また、3 月23 日（月）および24 日（⽕）には、アップサイクルのステンシルアートで知られるアー

ティスト、守⽮努氏を迎え、ご購入いただいた製品およびマルシェバッグに、本ポップアップ限定の

オリジナルステンシルアートをカスタマイズできるイベントを開催いたします。

【ポップアップストア概要】

開催期間：3 月18 日(水）～3 月24 日(⽕）

場所：伊勢丹新宿店本館3 階トラストスタイル/プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館 3 階

営業時間：10:00-20:00

電話：03-5269-7561（直通)

【守⽮努氏によるステンシルアート イベント開催日程】

開催日程：3 月23 日(月)、3 月24 日(⽕)

実施時間：10:00-12:00 / 13:00-16:00 / 17:00-20:00

ステンシルアートを施したマルシェバッグのイメージ。

About Tsutomu Moriya

桑沢デザイン研究所卒業後にアートディレクター/デザイナーとして数々のCD などのアートワークを手がけて、近年はステンシルアーティスト、アブストラクトペンティングアーティストとして活躍。自身のルーツ、縄文、人類学、民俗学などの視点を取り入れた作品を制作している。

About MAX&Co.

MAX&Co.は、タイムレスなスタイルを、大胆なエネルギー、反⾻心、そして遊び心あふれるミックス＆マッチの精神で再解釈する国際的なコンテンポラリーブランドです。自⼰表現に富み、クリエイティブで、スタイル志向の新世代に向け、ライフスタイルに寄り添うコレクションを展開しています。1986年に創設され、Max Mara Fashion Group の一員として、現在は世界400 店舗以上およびオンラインで展開しています。