花をそのまま抽出したレモネードのお酒「檸花 -NEIKA-」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、花をそのまま抽出した2種類のレモネードのお酒のセット「檸花 -NEIKA-」を、2026年3月17日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/neika）

「檸花 -NEIKA-」とは

「檸花 -NEIKA-」は、ラベンダーと薔薇本来の色彩と香りを閉じ込めた2種類のクラフトレモネードのお酒です。花そのものを抽出する蒸留技術を活用し、花本来の色彩と香りをグラスに感じられる体験を提供します。ローズとラベンダー2種類の2本セットで、視覚と味覚の両面から日常に華やかな彩りを提供します。

「檸花 -NEIKA-」の魅力

１.ラベンダーとバラの色を天然素材で表現

「檸花 -NEIKA-」の鮮やかな色彩は、合成着色料を使用せず、ローズペタルやバタフライピーといった天然素材のみで表現しています。天然色素は光や酸に弱く安定が困難ですが、独自の技術により、光に透けるような透明感のある輝きを実現しました。濁りのない宝石のような美しさを追求しました。

２.香料不使用。花の香りや味わいを閉じ込めて

香料を一切使用せず、実際の花びらを漬け込んだお酒を蒸留することで、純粋な香りの成分のみを抽出しています。熱の影響を受けやすい繊細な花の香りを維持するため、高度な蒸留技術を導入しました。花屋に足を踏み入れたときのような、みずみずしく不自然さのない「生きた香り」の余韻が、深いリラックスタイムをもたらします。

３.ブランドレモン「湘南潮彩レモン」100％が生む鮮烈な酸味

ベースには、神奈川県西部で栽培される希少な「湘南潮彩レモン」を100％使用しています。一般的なレモンと比較して香りと酸味のキレが際立っているのが特徴です。この果汁にレモンスピリッツと隠し味のワインを配合することで、花の甘い香りを引き締める鮮烈な酸味が加わり、最後まで爽快に楽しめる唯一無二の味わいに仕上げました。

商品概要

【檸花 -NEIKA-】

【檸花 -NEIKA- ラベンダーの紫レモネード】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：10％

◯内容量：500ml

◯原材料： 糖類(国内製造)、醸造用アルコール、ワイン、スピリッツ、レモン果汁、蜂蜜／着色料(チョウマメ色素)、酸化防止剤(亜硫酸塩)

◯製造元：白百合醸造（山梨県）

【檸花 -NEIKA- ローズの赤レモネード】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：10％

◯内容量：500ml

◯原材料：糖類(国内製造)、ワイン、スピリッツ、醸造用アルコール、レモン果汁、蜂蜜／酸化防止剤(亜硫酸塩)

◯製造元：白百合醸造（山梨県）

＜プラン一覧＞

- 【超早割】檸花 -NEIKA-：5,940円（税込）- 【早割】檸花 -NEIKA-：6,290円（税込）- 【早割】檸花 -NEIKA- 2セット：10,480円（税込）- 檸花 -NEIKA-：6,990円（税込）- 檸花 -NEIKA- 2セット：11,870円（税込）- 檸花 -NEIKA- + 暗闇で光る海月グラス：8,480円（税込）＜概要＞

◯商品名：檸花 -NEIKA-

◯販売期間：2026年3月17日（火）～2026年4月14日（火）24:59

◯配送時期：2026年6月中旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/neika

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp