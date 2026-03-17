360度すべてがデザインになる！新感覚「6面スタンドアクリル」とは？

イエロー株式会社360度どこから見ても可愛い、まるで小さな商品パッケージのような 新感覚のアクリルアイテム。

前・後ろ・左右・上・下の6面すべてにデザインを入れることができるため、

どの角度から見ても楽しめる立体型のアクリルグッズで

キャラクターグッズやブランドノベルティ、イベント物販など、

幅広いシーンで活用できる新しいタイプのアクリルアイテムとして注目されています！

詳細を見る :https://goods-intl.com/products/6%E9%9D%A2%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF

目次

1. 6面スタンドアクリルの魅力

- 6面スタンドアクリルの魅力- デザインの楽しみ方- 展示・販売での活用シーン- 納品・パッケージについて- まとめ6面印刷ミニアクリルブロック :https://goods-intl.com/products/6%E9%9D%A2%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF

■ 360度すべてがデザインになる立体アクリル

6面スタンドアクリル最大の特徴は、 6面すべてにデザインを配置できることです。

一般的なアクリルグッズは、



・片面印刷

・両面印刷

といった仕様が多いですが、

6面スタンドアクリルは立体構造を活かし、 前後左右＋上下のすべてにデザインを入れることが

可能です。

そのため、どの方向から見てもデザインが楽しめる

立体的で特別感のあるグッズに仕上がります。

■ こんなデザインも！可愛さ無限大！

6面すべてにデザインできることで、 こんなデザイン表現も可能になります！

例えば

・キャラクターが閉じ込められているデザイン

・お菓子の箱のようなデザイン

・コスメパッケージ風デザイン

・キャラクターグッズ風ボックス

・ブランドロゴ入りミニパッケージ

など、 遊び心のあるグッズ制作ができるのも魅力です。

思わず写真を撮りたくなる可愛さがあり、

SNS投稿との相性も抜群のアイテムです。

2. デザインの楽しみ方

6面スタンドアクリルは、 デザインの配置を工夫することでより魅力的なグッズに仕上げることができます。

例えば

・前面：キャラクターやメインビジュアル

・背面：背景や世界観デザイン

・側面：ロゴや模様

・上面：タイトルロゴ

・底面：ブランド名やシリーズ名

といった構成にすることで、 1つのグッズの中に世界観を表現することができます。

また、シリーズ展開にすることで

・ブラインドBOX商品

・ランダム販売

・コレクションアイテム

などの展開にもぴったりです！

3. 展示・販売での活用シーン

6面スタンドアクリルは、 立体的な構造による存在感も魅力のひとつです。

平面グッズと並べても目を引きやすく、

・イベント物販

・展示会

・ノベルティ

・キャラクターグッズ

など、さまざまな場面で活用できます。

デスクや棚に飾るだけでも インテリア感覚で楽しめるアクリルグッズとして人気があります。

4. 納品・パッケージについて

■ コレクション性を高める納品形態にも対応

銀蒸着袋入れ対応可能！ヘッダー付OPP入れ対応可能！

6面スタンドアクリルは、

イベント物販・展示会・ノベルティ・キャラクターグッズなど、

さまざまなシーンでご活用いただけるアイテムです。

商品の魅力をより引き立て、

コレクションとして楽しんでいただけるような納品形態にも対応しています。

例えば、

・銀蒸着袋入れ納品

・OPP袋入れ

・台紙付きパッケージ

など、販売方法や企画に合わせて柔軟に対応可能です。

ブラインド仕様やランダム商品として展開することで、

「どのデザインが出るか分からないワクワク感」を演出でき、

シリーズ商品としてのコレクション性を高めることができます。

お客様に “集める楽しさ”を感じていただけるグッズ展開としてもおすすめです！

詳細を見る :https://akuriru-express.com/pages/capsule-and-foil-packaging

まとめ

6面スタンドアクリルは、360度どの角度から見てもデザインを楽しめる、

立体的で特別感のあるアクリルグッズです。

前・後ろ・左右・上・下の6面すべてにデザインを配置できるため、

キャラクターやロゴ、イラストを閉じ込めたような表現など、

遊び心のあるデザイン展開が可能です。

さらに、シリーズ展開やブラインド仕様にすることで、

コレクション性の高いグッズとしても活用できます。

ランダム商品やガチャ商品として展開すれば、

「どのデザインが出るか分からないワクワク感」を演出でき、

お客様の購買意欲や集める楽しさをさらに高めることができます。

納品時には、保護フィルム付き・銀蒸着袋入れ・カプセル入れ・台紙付きパッケージなど、

用途や企画に合わせた柔軟な対応も可能です！



イベント物販、展示会、ノベルティ、キャラクターグッズなど、

さまざまなシーンで安心してお使いいただけます。

小さなサイズながら存在感があり、デスクや棚に飾るだけで世界観を演出できる、

集めて楽しい・飾って楽しい新感覚のアクリルグッズとして、

オリジナル制作やノベルティ展開に最適なアイテムです。

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イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

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会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町

代表者：阪崎英一郎