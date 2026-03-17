【期間限定】学生証提示で20％OFF｜Incaseが学割キャンペーンを開催中

株式会社ビーズインターナショナル

ガジェットバッグブランド「Incase（インケース）」は、学生の皆さまを対象とした学割キャンペーン「STUDENT DISCOUNT CAMPAIGN」を現在開催中です。

■ 学生の新生活をサポートするキャンペーン

本キャンペーンでは、対象店舗にて学生証をご提示いただくことで、

対象商品を20％OFFにてご購入いただけます。

通学や日常使いに欠かせないバックパックやスリングバッグ、トートバッグなど、

Incaseの幅広いラインナップをお得にご体験いただける機会となっています。

■ 現代の学生に求められるバッグとは

PCやタブレットを持ち運ぶことが当たり前となった現在、

バッグには「収納力」だけでなく、「保護性能」や「機能性」が求められています。

Incaseのプロダクトは、デジタルデバイスを安全に持ち運ぶための設計と、

ミニマルで洗練されたデザインを兼ね備え、通学から日常まで幅広いシーンに対応します。

■ キャンペーン概要

STUDENT DISCOUNT CAMPAIGN

・内容：学生証提示で対象商品が20％OFF

・対象：学生（中学生・高校生・大学生・専門学生 ほか）

・対象店舗

Incaseオフィシャルオンラインストア(https://incasejapan.com/)

Incase SAPPORO

北海道札幌市中央区北５条西２丁目 札幌ステラプレイス センター4F

TEL：011-209-5585 OPEN/CLOSE：10:00-21:00

・注意事項：※一部対象外商品あり ※他のキャンペーンとの併用は出来かねます。

オンラインストアの参加方法

また、Incaseオフィシャルオンラインストアでは、学生証お写真を送っていただくと 20% OFFにてお買い物いただけるクーポンコードを発行いたします。

クーポンコード取得方法

Incaseオフィシャルサイト下部にあります " CONTACT "の、「学割をご希望の方」からお持ちの学生証の学校名と購入者の名前が分かるページの写真を撮ってお送りください。

写真内容を確認し、審査が完了しましたらクーポンコードが記載されたリンク先をチャットにてご連絡させていただきます。

＊審査には多少 お時間がかかりますのでご了承ください。

【ガジェットバッグのパイオニアブランド Incase（インケース）】

Apple 社の公式パートナーブランドとしての歴史を持つ Incase。1997 年カリフォルニア州サンフランシスコで誕生し、Apple 社の公認を受けグローバルに展開。 「A better experience through good design（グッドデザインを通じてより良い経験を）」を信念とし、どんなプロダクトカテゴリーやシチュエーションであろうと、ユーザーにとって最高の「キャリングソリューション」であり続けることを目標としています。また、Incase のプロダクトには Simplicity(シンプル)、Efficiency(効率性)、Agility(軽快性)の 3 つの要素が備わっているのが特徴です。Incase 製品はユーザーの大切なアイテムやデジタルデバイスを保護・整理整頓できるよう、デザイン・機能性・素材に独自のこだわりを持って作られています。日本では(株)ビーズインターナショナルが正規代理店として 2016 年より取り扱いを開始しています。

ホームページ ： http://www.incasejapan.com

公式 Facebook ： https://www.facebook.com/Incase-japan-500256176848690/

公式 Instagram ： https://www.instagram.com/incase_japan/

公式 X ： https://twitter.com/incase_japan

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業