戦隊ヒーロー出身！ 番組史上最年少の20歳のイケメン俳優がゲストに！ 『つまみは紅しょうが　男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。3月21日（土）の放送回では、「男子高生ミスターコン2021」グランプリかつ戦隊シリーズに出演し話題となった、俳優の松本仁がゲストに登場します。

これまでのゲストで最年少！ 20歳の松本仁に紅しょうがもそわそわ!?

オープニングトークは、AIに考えてもらった熊元プロレスの新しいキャラクターについて。当の熊プロは「こっから急に（キャラを）変えるってこと？」と乗り気ではない様子。AIが考えた４つの新しいキャラクター設定＆決め台詞を稲田とともに見ていくのですが、熊プロは「AIってまだまだここ？」とどれもピンと来ていないようで……？！ 果たして選ばれる新キャラはあるのでしょうか？

今回のゲストは、熊プロが第一声で「若ぇ～！」と心の声が漏れてしまうほどのZ世代、まだ20歳（番組収録時）の元戦隊ヒーロー俳優・松本仁がやってきます。とは言え、奈良県出身ということで、同じ関西出身同士＆上京した時期も同じくらいということで紅しょうがと「東京はどう？」トークで盛り上がりを見せる３人。紅しょうがが通い続けた劇場のある渋谷について「やることなくないですか？」という松本ですが、稲田から「やることはあんねん。でも行かんでもええねん」と深いお言葉も飛び出し……!? そんな松本が趣味は筋トレ、1人でいるのが好きということを聞いた熊プロは「東京らしいところを楽しんでないのかも」と分析し、熊プロ流のオススメの楽しみ方を伝授する流れに。

バレンタインデー生まれのイケメンゆえに、モテ方もハンパない！

番組後半もプロフィール紹介が続き、特技のダンスや「男子高生ミスターコン」でグランプリのどちらにも関係しているお母さんの話、「学生時代、絶対モテたやろ」話を聞きだす紅しょうが。さらに、バレンタインデーの2月14日が誕生日ということもあって、稲田曰く「エグい」モテ方をしていたと思われる松本に、「第2ボタンの文化はまだ残ってた？ 余ってたらちょうだい」と言って笑いを起こす熊プロもお見逃しなく。さらに、出演していたスーパー戦隊シリーズの『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』撮影裏話も飛び出します。「見た目は17歳だけど中身は87歳」というユニークな設定の役を演じていた松本が番組の反響を感じた瞬間とは？

『つまみは紅しょうが』は、毎月第3・4土曜23:30より放送。第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送しています。見逃し配信もあるのでそちらもお楽しみに！

【番組情報】つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：3月21日（土）23:30～24:00

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト： 松本 仁

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984