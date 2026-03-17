DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「カティア」「ガブリエル」が学園衣装で登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、3月17日から学園衣装の「カティア」「ガブリエル」が新登場！彼女たちが活躍するイベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催！
▼こちらからゲームをプレイ！
DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo
App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo
▼公式サイト https://www.legend-clover.net/
▼公式X https://x.com/legeclo
▼れじぇくろ学園ガチャ2026前編を開催！
本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催します！
さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）
【出現率アップキャラ】
メイン「カティア（学生服）」（SSR/ソルジャー）
サポート「ガブリエル（学生服）」（SSR/セイント）
【ガチャ開催期間】
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）
⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 11:59
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）
⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月24日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）
⇒2026年3月24日 12:00から予定しております
※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※期間中「カティア（学生服）」「ガブリエル（学生服）」は下記ガチャでのみ
出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）
・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」開催！
本日より、イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催いたします！
イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！
イベントスコアアタックも開催中！
【イベント名】
学び舎に咲く情熱の花・前編
【開催期間】
2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月30日 23:59
【あらすじ】
春――。マンサが運営する学園に呼び出されたクルセイダーズ。
話を聞くと、新入生の対応を手伝ってほしいと頼まれ、了承する。
入学式当日。そこには、思いも寄らない人たちが学園に現れ……
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ開催！
本日より、以下のガチャを開催いたします！
・復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ
特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！
選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。
【開催期間】
2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月14日 11:59
※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます
※ガチャ開催期間中に2回、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます
※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください
※各キャラの個別提供割合の詳細は、ピックアップキャラ確定後に表示されます
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼新たなセット商品が販売開始！
本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・【前編】れじぇくろ学園無料券セット（大/中/小）
・【前編】れじぇくろ学園フラグメントセット
・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット
・4.5周年直前！記念魔宝石セット（大/中/小）
・復刻！選べる学園キャラピックアップガチャ無料券セット
・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット
・レジェンドマスタリー強化セット
・クラスアップIV素材セット
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼オラクルリベレイター&レジェンドマスタリー更新！
本日より、「オラクルリベレイター」のステージを追加しました。
さらに、上記更新にあわせて「レジェンドマスタリー」をアップデートいたしました。
◆オラクルリベレイター
下記ステージを追加いたしました。
▼Normal
・ステージ7
・ステージ8
▼Hard
・ステージ7
・ステージ8
※Normalステージをクリアすると次のNormalステージと
そのクリアしたNormalステージのHardが解放されます
※クリアしたステージでは指定されたキャラを配置して探索が行えます
◆レジェンドマスタリー
「マスター強化」のレベルアップ上限Lv「35」を解放
※強化には「マスタールーン」が必要になります
▼製品概要
タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
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