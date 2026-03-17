DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「カティア」「ガブリエル」が学園衣装で登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、3月17日から学園衣装の「カティア」「ガブリエル」が新登場！彼女たちが活躍するイベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催！

▼こちらからゲームをプレイ！

DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo

▼公式サイト https://www.legend-clover.net/

▼公式X https://x.com/legeclo

▼れじぇくろ学園ガチャ2026前編を開催！

本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催します！

さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）

【出現率アップキャラ】

メイン「カティア（学生服）」（SSR/ソルジャー）

サポート「ガブリエル（学生服）」（SSR/セイント）

【ガチャ開催期間】

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）

⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 11:59

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）

⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月24日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）

⇒2026年3月24日 12:00から予定しております

※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「カティア（学生服）」「ガブリエル（学生服）」は下記ガチャでのみ

出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）

・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」開催！

本日より、イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催いたします！

イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！

イベントスコアアタックも開催中！

【イベント名】

学び舎に咲く情熱の花・前編

【開催期間】

2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月30日 23:59

【あらすじ】

春――。マンサが運営する学園に呼び出されたクルセイダーズ。

話を聞くと、新入生の対応を手伝ってほしいと頼まれ、了承する。

入学式当日。そこには、思いも寄らない人たちが学園に現れ……

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ開催！

本日より、以下のガチャを開催いたします！

・復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ

特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！

選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。

【開催期間】

2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月14日 11:59

※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます

※ガチャ開催期間中に2回、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます

※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください

※各キャラの個別提供割合の詳細は、ピックアップキャラ確定後に表示されます

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼新たなセット商品が販売開始！

本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・【前編】れじぇくろ学園無料券セット（大/中/小）

・【前編】れじぇくろ学園フラグメントセット

・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット

・4.5周年直前！記念魔宝石セット（大/中/小）

・復刻！選べる学園キャラピックアップガチャ無料券セット

・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット

・レジェンドマスタリー強化セット

・クラスアップIV素材セット

※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼オラクルリベレイター&レジェンドマスタリー更新！

本日より、「オラクルリベレイター」のステージを追加しました。

さらに、上記更新にあわせて「レジェンドマスタリー」をアップデートいたしました。

◆オラクルリベレイター

下記ステージを追加いたしました。

▼Normal

・ステージ7

・ステージ8

▼Hard

・ステージ7

・ステージ8

※Normalステージをクリアすると次のNormalステージと

そのクリアしたNormalステージのHardが解放されます

※クリアしたステージでは指定されたキャラを配置して探索が行えます

◆レジェンドマスタリー

「マスター強化」のレベルアップ上限Lv「35」を解放

※強化には「マスタールーン」が必要になります

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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