DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、「カティア」「ガブリエル」が学園衣装で登場！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、3月17日から学園衣装の「カティア」「ガブリエル」が新登場！彼女たちが活躍するイベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催！



▼こちらからゲームをプレイ！


DMM GAMES　https://games.dmm.com/detail/legeclo


App Store　https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo



▼公式サイト　https://www.legend-clover.net/


▼公式X　https://x.com/legeclo



▼れじぇくろ学園ガチャ2026前編を開催！






本日より、以下の期間限定キャラピックアップガチャを開催します！


さらに開催期間中は、期間限定キャラの出現率がアップします！


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）



【出現率アップキャラ】


　メイン「カティア（学生服）」（SSR/ソルジャー）


　サポート「ガブリエル（学生服）」（SSR/セイント）



【ガチャ開催期間】


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）


　　⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 11:59



　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）


　　⇒2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月24日 11:59



※以下のガチャも開催予定です


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）


　　⇒2026年3月24日 12:00から予定しております



※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※期間中「カティア（学生服）」「ガブリエル（学生服）」は下記ガチャでのみ


　出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア/ガブリエル）


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（カティア）


　・れじぇくろ学園ガチャ2026前編（ガブリエル）


※開催期間は予告なく変更する場合がございます







▼イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」開催！




本日より、イベント「学び舎に咲く情熱の花・前編」を開催いたします！


イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！


イベントスコアアタックも開催中！



【イベント名】


　学び舎に咲く情熱の花・前編



【開催期間】


　2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月30日 23:59



【あらすじ】


　春――。マンサが運営する学園に呼び出されたクルセイダーズ。


話を聞くと、新入生の対応を手伝ってほしいと頼まれ、了承する。


入学式当日。そこには、思いも寄らない人たちが学園に現れ……



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ開催！




本日より、以下のガチャを開催いたします！


　・復刻！選べる学園ピックアップキャラガチャ



特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！


選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。



【開催期間】


　2026年3月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月14日 11:59



※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます


※ガチャ開催期間中に2回、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます


※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください


※各キャラの個別提供割合の詳細は、ピックアップキャラ確定後に表示されます


※開催期間は予告なく変更する場合がございます



▼新たなセット商品が販売開始！


















本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！



　・【前編】れじぇくろ学園無料券セット（大/中/小）


　・【前編】れじぇくろ学園フラグメントセット


　・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット


　・4.5周年直前！記念魔宝石セット（大/中/小）


　・復刻！選べる学園キャラピックアップガチャ無料券セット


　・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット


　・レジェンドマスタリー強化セット


　・クラスアップIV素材セット



※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼オラクルリベレイター&レジェンドマスタリー更新！






本日より、「オラクルリベレイター」のステージを追加しました。


さらに、上記更新にあわせて「レジェンドマスタリー」をアップデートいたしました。



◆オラクルリベレイター


　下記ステージを追加いたしました。



　▼Normal


　・ステージ7


　・ステージ8



　▼Hard


　・ステージ7


　・ステージ8



※Normalステージをクリアすると次のNormalステージと


　そのクリアしたNormalステージのHardが解放されます


※クリアしたステージでは指定されたキャラを配置して探索が行えます



◆レジェンドマスタリー


　「マスター強化」のレベルアップ上限Lv「35」を解放



※強化には「マスタールーン」が必要になります



▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



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