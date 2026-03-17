「ゆる言語学ラジオ」の堀元見と『おんなのこのけんをてにいれた』の福岡太朗が合体！日常系青春コミック「超知的！しもねた部」2026年4月22日発売決定！

株式会社新潮社

バリューブックスでは本日より予約受付開始。購入特典はオリジナル編が読める小冊子！堀元見が特別に描き下ろしたネーム原作の一部を初公開！

※実際のカバーと若干異なります

昨年刊行し、現在10刷となっている『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』（堀元見著、新潮社刊）を原案にした日常系青春コミック「超知的！しもねた部」の単行本が2026年4月22日に発売されることが決定しました。

SNS等で人気の漫画家・福岡太朗さんがオリジナルの設定を加えた本作は、主人公の女子高生、小林ひよりが憧れの同級生・井上いろはとの出会いをきっかけに、知的下ネタ世界を垣間見ることから物語が始まります。

単行本ではWebマガジン「yom yom」にて公開された５話と、描き下ろしの３話分を収録。

原案本『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』の著者であり、漫画の監修も務める堀元見さんは、「知的下ネタ本」というだけでも意味不明なのに、それを女の子たちの部活マンガにしたという意味不明の二乗みたいな作品で最高です！「しもねた部」の少女たちが織りなす超知的な会話、皆さんぜひお楽しみください！とコメント。

なお、バリューブックスでは本日より予約の受付を開始。限定特典となる小冊子では、原案・監修を務めた本編とは違い、堀元見さんがネーム原作に初挑戦。

堀元見さんによる描き下ろしネーム原作の１ページめ

堀元さんのネームを元に福岡太朗さんが漫画を描いた特別編は、バリューブックス限定購入特典となっています。

■書籍内容紹介

部活×青春×知的下ネタ！ 読むと頭が良くなる日常系マンガ、爆誕。「ゆる言語学ラジオ」の堀元見ヒット作『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』を原案に、人気漫画家・福岡太朗がオリジナルテイストを加えて漫画化。読書が好きな女子高生の小林ひよりは、図書室で知り合った憧れの同級生・井上いろはと、ひょんなことから部活を作ることに。何の変哲もない高校生活を送ってきたひよりだが、一風変わった趣味を持ついろはの影響で……！？

■著者紹介

漫画：福岡太朗

1986年生まれ。福岡県北九州市出身。

ジャンプ＋「超異世界転生譚デウスエクスマキナ」で商業デビュー。その後「純情戦隊ヴァージニアス」を連載。他作品は「初恋転生にアデスゴッデス」(COMIC FUZ）、「おんなのこのけんをてにいれた」(電撃G'sコミック)など。

過去にTwitterで存在しない妻とのラブラブ日記を描き「このまま描き続けたら精神に異常をきたしますよ」というDMをもらい、少しだけ傷ついたことがある。好きなラスボスはネオエクスデス。

監修：堀元 見（原案『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』著者）

1992年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学理工学部卒。専攻は情報工学。作家とYouTuberのハイブリッドで、知的ふざけコンテンツを作り散らかしている。YouTubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で聞き手を務める。著書に『教養悪口本』（光文社）、『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』（バリューブックス）など。

■書籍データ

【タイトル】超知的！しもねた部

【著者名】漫画：福岡太朗 監修：堀元見

【発売日】2026年4月22日

【造本】B6判

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-356831-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356831