【受付開始】中高生が企画・運営するAIフェス「 EGG JAMフェス」申込受付開始のお知らせ（先着100名）

株式会社Meta Heroesお申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS02qO7qIZ8CI-hy9_O12cRa8gRHv3IsL49EXUhGvmOFoMg/viewform?usp=header

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年3月28日（土）、なんばパークス内「HeroEgg(https://heroegg.com/)」およびオンラインにて、AIを楽しく体験できるイベント「EGG JAMフェス」を開催いたします。

本イベントは、中学3年生で株式会社EdFusion(https://ed-fusion.jp/)代表取締役を務める近藤にこる(https://ed-fusion.jp/owner)がプロデュースし、EGG JAMコミュニティの中高生が企画・運営するAIフェスです。

株式会社EdFusion 代表取締役社長 兼 CEO 近藤にこる

「教えられる側から教える側へ」という循環型教育の実現を目指し、子どもたちに“挑戦のきっかけ”を提供します。

これからの時代を担う子どもたちが、自ら企画・運営に挑戦する本イベント。

ぜひ多くの方にお越しいただき、その姿を実際に体感していただければと思います。

そして、「やりたい」を行動に変えられる子どもたちが増え、挑戦が当たり前になる社会へとつながっていくことを目指しています。

🥚 EGG JAMとは

AI・メタバース・3DCG・ゲーム開発などの最先端技術を活用し、小学生から大学生世代の子ども・若者が主体的に未来づくりに挑戦するコミュニティです。社会課題の解決や新しいサービス・作品づくりに、仲間と協働しながら実践的に取り組みます。

🥚 イベントコンセプト

「想像を創造へ」

まだ知らない「楽しい」がここにある。

音楽・漫画・ゲームなど、「作ってみたい」と思ったことをAIで実現できる体験を通じて、“やりたい”を“できる”に変える場を創出します。

🥚 イベント内容

初心者でも楽しめる体験型プログラムを多数用意しています。

【ステージプログラム】

- 中高生によるトークセッション

～α世代のAI最前線～

AIとの向き合い方について参加者と対話形式で実施

- 参加型AIクイズ「AI Guesserゲーム」

AIが考えたお題を当てる体験型コンテンツ

※ α世代とは、2010年以降に生まれたAIやスマホが当たり前の環境で育つ世代

【体験ブース】

- 音楽制作

AIを活用し、自分や時代をテーマに楽曲を制作

- 四コマ漫画制作

SDGsなどのテーマをAIでわかりやすく表現

- ゲーム制作

ゲームの力で地域や社会の課題解決に挑戦

🥚 特徴

- 中高生主体の企画・運営

同世代だからこそ伝わるリアルな学びを設計

- “創る”ことに特化した体験

アウトプットを通じて理解を深めるプログラム構成

- 初心者・親子歓迎

AI未経験者でも安心して参加可能

🥚 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/314_1_9104eea306647520fb679e0cf580a2b2.jpg?v=202603180551 ]

※オンラインはステージのみ参加可能

お申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXS02qO7qIZ8CI-hy9_O12cRa8gRHv3IsL49EXUhGvmOFoMg/viewform?usp=header

🥚 Hero Eggについて

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。 2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]