世界バドミントン国別対抗戦2026 トマス杯・ユーバー杯 日本代表メンバー発表
公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、「第34回世界男子バドミントン選手権（トマス杯）」および「第31回世界女子バドミントン選手権（ユーバー杯）」に出場する日本代表選手が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
本大会は、2年に一度開催されるバドミントンの国別“世界一決定戦”です。男子団体戦がトマス杯、女子団体戦がユーバー杯として実施されます。今大会は、2026年4月24日（金）から5月3日（日）まで、デンマーク・ホーセンスにて開催されます。
出場チームは、各大陸別予選を勝ち抜いたチームに加え、開催国および前回優勝国、さらに世界ランキング上位国を含めた男女各16チームで構成されます。大陸別予選では、アジアおよびヨーロッパからは上位4チームが出場権を獲得し、オセアニア、アフリカ、パンアメリカ（南北アメリカ大陸）の各大陸からは、それぞれ優勝チームが出場資格を得ます。
▼男子代表メンバー
【シングルス】
・田中 湧士（NTT東日本）
・奈良岡 功大（NTT東日本）
・西本 拳太（ジェイテクトStingers）
・渡邉 航貴（BIPROGY）
【ダブルス】
・熊谷 翔（BIPROGY）/ 西 大輝（BIPROGY）
・霜上 雄一（日立情報通信エンジニアリング）/ 野村 拓海（日立情報通信エンジニアリング）
・保木 卓朗（トナミ運輸）/ 小林 優吾（トナミ運輸）
※記載内容は2026年3月17日時点の情報です。
▼女子代表メンバー
【シングルス】
・郡司 莉子（再春館製薬所）
・水津 愛美（ACT SAIKYO）
・宮崎 友花（ACT SAIKYO）
・山口 茜（再春館製薬所）
【ダブルス】
・五十嵐 有紗（BIPROGY）/ 志田 千陽（再春館製薬所）
・中西 貴映（BIPROGY）/ 岩永 鈴（BIPROGY）
・福島 由紀（岐阜Bluvic）/ 松本 麻佑（ほねごり相模原）
※記載内容は2026年3月17日時点の情報です。
＜トマス杯・ユーバー杯＞
◆競技方法
・団体戦は、シングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合で構成され、先に3勝したチームが勝利となります。
・試合順は、世界ランキング上位の選手から順に出場する形式となります。
・グループリーグでは、勝敗が決した場合でも5試合すべてを実施します。
・決勝トーナメントは先に3勝したチームが勝利となり、3位決定戦は実施しません。
◆グループ分け
全16チームが4つのグループに分かれてリーグ戦を行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出します。
世界の頂点を目指すバドミントン日本代表「BIRD JAPAN」への、熱いご声援をお願いします。