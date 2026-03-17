世界バドミントン国別対抗戦2026 トマス杯・ユーバー杯　日本代表メンバー発表

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、「第34回世界男子バドミントン選手権（トマス杯）」および「第31回世界女子バドミントン選手権（ユーバー杯）」に出場する日本代表選手が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

本大会は、2年に一度開催されるバドミントンの国別“世界一決定戦”です。男子団体戦がトマス杯、女子団体戦がユーバー杯として実施されます。今大会は、2026年4月24日（金）から5月3日（日）まで、デンマーク・ホーセンスにて開催されます。

出場チームは、各大陸別予選を勝ち抜いたチームに加え、開催国および前回優勝国、さらに世界ランキング上位国を含めた男女各16チームで構成されます。大陸別予選では、アジアおよびヨーロッパからは上位4チームが出場権を獲得し、オセアニア、アフリカ、パンアメリカ（南北アメリカ大陸）の各大陸からは、それぞれ優勝チームが出場資格を得ます。

▼男子代表メンバー

【シングルス】

・田中 湧士（NTT東日本）

・奈良岡 功大（NTT東日本）

・西本 拳太（ジェイテクトStingers）

・渡邉 航貴（BIPROGY）

【ダブルス】

・熊谷 翔（BIPROGY）/ 西 大輝（BIPROGY）

・霜上 雄一（日立情報通信エンジニアリング）/ 野村 拓海（日立情報通信エンジニアリング）

・保木 卓朗（トナミ運輸）/ 小林 優吾（トナミ運輸）

※記載内容は2026年3月17日時点の情報です。

▼女子代表メンバー

【シングルス】

・郡司 莉子（再春館製薬所）

・水津 愛美（ACT SAIKYO）

・宮崎 友花（ACT SAIKYO）

・山口 茜（再春館製薬所）

【ダブルス】

・五十嵐 有紗（BIPROGY）/ 志田 千陽（再春館製薬所）

・中西 貴映（BIPROGY）/ 岩永 鈴（BIPROGY）

・福島 由紀（岐阜Bluvic）/ 松本 麻佑（ほねごり相模原）

※記載内容は2026年3月17日時点の情報です。

＜トマス杯・ユーバー杯＞

◆競技方法

・団体戦は、シングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合で構成され、先に3勝したチームが勝利となります。

・試合順は、世界ランキング上位の選手から順に出場する形式となります。

・グループリーグでは、勝敗が決した場合でも5試合すべてを実施します。

・決勝トーナメントは先に3勝したチームが勝利となり、3位決定戦は実施しません。

◆グループ分け

全16チームが4つのグループに分かれてリーグ戦を行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出します。

世界の頂点を目指すバドミントン日本代表「BIRD JAPAN」への、熱いご声援をお願いします。