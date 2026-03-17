【LDKで3冠受賞】着圧ブランド「ベルミス」の「スリムレギンス プレミアムLv.1」が「ベストバイ オブ・ザ・イヤー2025」など3つの評価を獲得

株式会社ファストノット

株式会社ファストノット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 駿）が展開する着圧ブランド「BELMISE（ベルミス、以下：「ベルミス」）」の「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は、株式会社晋遊舎が運営する本音の批評メディア『LDK by360LiFE』において、着圧レギンス比較企画で着圧レギンス部門の「ベストバイ」およびランキング第1位に選出されました。（※1）

さらに「LDK ベストバイ オブ・ザ・イヤー 2025」（※2）を受賞し、着圧レギンス部門において年間ランキング1位を受賞いたしました。

LDK編集部や専門家による比較検証を通じて、履きやすさ、履き心地、細見えなどが総合的に評価されたものです。今回の受賞により、「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は3つの評価を獲得いたしました。

※1 2025年9月 ※2 2026年1月号

ベルミスは「習慣が美しさをつくる」という考えのもと、毎日の生活に取り入れやすい着圧ウェアを提案してきました。

今回、LDK Web記事でベストバイ受賞に続き、年間ベストバイ獲得と高く評価されたことは、商品そのものの使いやすさに加え、日常の中で「使いたくなる」設計思想が支持された結果だと受け止めています。

受賞概要

「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は3つの評価を獲得しました。

LDK Web記事だけでなく、年間を通した中でも評価されたことは、同メディアの企画の中でも特に高い評価をいただけたものと考えています。

2025年9月の比較企画にて「ベストバイ」、「ランキング1位」受賞

着圧レギンスの比較企画において、「スリムレギンスプレミアム Lv.1」はベストバイに選出されました。比較記事では、複数商品の中から総合1位として紹介され、履きやすさや履き心地のよさが強みとして取り上げられています。

「LDK ベストバイ オブ・ザ・イヤー 2025」を受賞

『LDK』2026年1月号では「LDK ベストバイ オブ・ザ・イヤー 2025」受賞商品として「スリム レギンス プレミアム Lv.1」が紹介され、着圧レギンス部門で年間1位を受賞しました。

履きやすさ以外でも、脚やお腹まわりのシルエットを整えてくれる点や、負担を感じにくい履き心地なども評価され、総合評価において高い評価を獲得しています。

『LDK』で評価されたポイント

『LDK』の着圧レギンス比較では、実際の着用を通じて、履きやすさ、履き心地、見た目の印象などが検証項目として設定されています。

今回「スリムレギンスプレミアム Lv.1」が高く評価された背景には、単に圧をかけるだけではなく、毎日の生活に取り入れやすいバランス設計があったと考えられます。

１.しっかり伸びてスルスル履ける点

比較記事では、「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は履きやすさで満点評価を獲得しました。

着圧レギンスは機能性が高い一方で、着脱のしづらさが継続使用のネックになりやすいアイテムです。

そのなかで、履くときの負担感が少なく、日常のルーティンに取り入れやすい点が高く評価されています。モニターの方からは「他と比べて履きやすさがダントツだった」との声があがっています。

２.絶妙な圧で脚をキュッと引き締める点

比較記事では、着圧感が強すぎず、着用中も快適である点が評価されています。

日中の外出や普段使いを想定したレギンスにおいて、締めつけ感だけではなく、長く履いていられる快適性は重要なポイントです。

ベルミスの「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は、そうした普段着としての使いやすさが評価につながりました。編集部からは「程よい着圧感が心地よく、着用中も快適」と紹介されています。

３.脚まわりやお腹まわりをすっきり見せる点

比較検証では、履いたときの見え方も確認項目のひとつでした。

「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は、やさしい着圧設計ながらも脚やお腹のシルエットをきれいに見せる点でも評価されており、ファッション用途を含めた外出時の使いやすさも支持されたと考えられます。

「LDK」とは

「LDK」は、株式会社晋遊舎が発行する「テストする女性誌」です。編集部がテストをやり抜いた商品を紹介する構成となっており、消費者目線で「本当に良いもの」を選ぶ媒体として人気を集めています。

広告訴求ではなく、比較検証を軸とした評価スタイル

「LDK」では、編集部や専門家による使用テストをもとに商品を比較・検証しています。

ランキングや評価は検証結果をもとに作成されており、広告収益によって順位が左右されない方針が示されています。

そのため「LDK」は、生活者の視点から本当におすすめできる商品を紹介する媒体として、多くの読者から信頼されています。

実使用に基づく「検証項目」が信頼につながっている

今回の着圧レギンス比較では、履きやすさ、履き心地、細見えといった生活者視点の項目で検証が行われました。数値やスペックの比較だけでなく、いろんなシーンを想定したチェックが行われている点が、『LDK』の評価に対する信頼感につながっています。

受賞商品概要

着圧レギンスは一般的に「履きづらい」という課題がある一方で、しっかりとしたサポート力を求める声も多いアイテムです。

「スリムレギンスプレミアム 」ではその両立を目指し、伸縮性の高い素材と脚の形状に沿った設計を組み合わせることで、着圧レギンス特有の履きづらさを軽減しながら、日常使いしやすい着用感を追求しています。

特にベルミス独自の「レッグアライメント設計」は、日本人女性の脚のラインを参考に部位ごとに着圧バランスを調整している点が特徴です。

足首から太もも、お腹にかけて段階的に圧を調整しサポートすることで、気になる部分をやさしく包み込むようなフィット感を実現しています。

また、体調や生活シーンに合わせて選べる3段階の圧レベル設計も特長のひとつです。

今回受賞した「スリムレギンスプレミアム Lv.1」」は、強い締めつけ感を感じにくい設計のため、日常生活の中でも取り入れやすいモデルとして紹介されています。

とくに、日常の外出時や在宅時間など、さまざまなシーンで着用しやすい着圧レギンスとして支持されています。

ベルミスブランドについて

ベルミスは、「習慣が美しさをつくる」という考えのもと、毎日の生活の中に取り入れやすい着圧ウェアを展開するブランドです。

強着圧の機能性だけでなく、続けやすさや日常使いしやすい設計との両立を重視している点が特徴です。

今回の受賞は、その考え方が第三者による比較検証においても一定の評価を得た結果といえます。

LDK Web記事でベストバイ受賞に続き、年間ベストバイにも選出いただいたことにより、「スリムレギンスプレミアム Lv.1」は、ベルミスのなかでも注目度の高い商品として、改めて多くの方に知っていただくきっかけになると考えています。

今後もベルミスは、日々のスタイルや生活シーンに寄り添いながら、自分らしい美しさを発見できるアイテムを提案してまいります。

ブランド担当者のコメント

LDK3冠受賞にあたって、当社のブランド担当は以下のようにコメントしています。

「今回、『LDK』の比較検証企画において「スリムレギンス プレミアム Lv.1」が「ベストバイ オブ・ザ・イヤー2025」に選出され、年間を通じて高く評価いただいたことを大変嬉しく思います。

『LDK』は多くの読者から信頼を集めている媒体です。私自身も読者として誌面を参考に商品を購入した経験があり、そのような媒体で評価をいただけたことは大きな意味があると感じています。

特に「履きやすさ」や「履き心地」といったポイントを評価いただけたことは、商品開発やブランドづくりに携わるメンバー全員にとって大きな自信につながる出来事となりました。

ベルミスは、「習慣が美しさをつくる」という考えのもと、日常生活の中で無理なく続けられる着圧ウェアを目指して商品開発を行ってきました。着圧アイテムは機能性だけでなく、履きやすさや快適さといった「続けたくなる」ような設計が重要だと考えています。

今回の受賞をきっかけに、より多くの方にベルミスの商品を知っていただき、日常のスタイリングやセルフケアの選択肢のひとつとして取り入れていただければ嬉しく思います。」

商品概要

商品名：ベルミス スリムレギンスプレミアム Lv.1

通常価格：5,990円（税込）

主な特徴：

・体型やシーンに合わせて選べる3段階着圧設計

・社内従来品のレギンスと比較して約3倍の履きやすさ

・日本人女性の脚のラインに着目した設計

・日常使いしやすい伸縮性と快適な着用感

・カロリー消費率アップ（※1）

・紫外線を98％カット（※2）

サイズ：フリー（推奨身長153～168cm、推奨ヒップ82～105cm）

カラー：ブラック

販売サイト：https://belmise.com/lp(https://belmise.com/lp?u=prd_slp_shopsite_chat_st_01_google_seo&utm_source=google&utm_medium=none&utm_campaign=none)

※1 商品未着用時と着用時それぞれで踏み台昇降運動を5分間実施した際の呼吸代謝量を測定／個人差があります。

※2 繊維製品のUV防御特性の試験を行った結果

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73952/table/22_1_444ea904b501a18800dd40d7a3e6cc5f.jpg?v=202603180551 ]