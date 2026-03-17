【実施レポート】第4回「みんなの訪問看護アワード2026」へ協賛。ワールドアベニュー賞は「ICTを活用した多文化共生ケア」の実践者へ授与。

株式会社ワールドアベニューNsPace主催「第4回 みんなの訪問看護アワード 2026」

海外留学支援およびグローバル人材育成事業を展開する株式会社ワールドアベニュー（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：松久保 健太）は、2026年3月8日（日）に開催されたNsPace主催「第4回 みんなの訪問看護アワード 2026」に協賛いたしました。

当社は協賛企業としてアワードの運営を支援するとともに、選定審査プロセスにも参画。独自の視点で選出した企業賞「ワールドアベニュー賞」を授与したことをお知らせいたします。

■ 協賛の背景：訪問看護の未来と、看護業界の地位向上を支援

超高齢社会を迎えた日本において、訪問看護は地域医療の要として重要性が増しています。一方で、その過酷な現場や看護師一人ひとりが抱える想いが社会に十分に届いているとは言い難い現状があります。

当社は、現場で日々紡がれる看護師の皆様の尊いエピソードを社会に届ける本アワードの趣旨に深く賛同し、支援を決定いたしました。運営支援および審査への参画を通じ、看護業界全体の地位向上と、現場の熱意を称える機会の創出に寄与したいと考えています。

■ 企業賞「ワールドアベニュー賞」選定理由

全国から寄せられた数多くのストーリーの中から、当社は「ICTで言葉の壁を超える多文化共生ケア」を実践された取り組みに対し、企業賞を授与いたしました。

【選定のポイント】

単にICTを駆使して言語の壁を乗り越えるだけでなく、利用者様の宗教や文化背景を深く尊重したケアを実践されていた点です。こうした革新的なアプローチは、看護の可能性を広げ、多様な価値観に寄り添うことを目指す当社のミッションと強く共鳴するものであり、今後の日本の医療現場における極めて重要なロールモデルになると評価いたしました。

■ 訪問看護に迫る「多様性」の波と、看護インターンが果たす役割

現在、日本国内でも外国籍の利用者様や海外にルーツを持つご家族が増加しており、訪問看護の現場では「言葉・文化・宗教背景の異なる方への対応」が新たな課題となっています。

プライベートな空間である「自宅」でケアを行う際、求められるのは単なる語学力だけではありません。相手の価値観を深く受容し、寄り添うための「異文化理解力」です。

当社が提供する海外での「有給海外看護インターンシップ・プログラム（通称「看護インターン）」は、まさにこうした「これからの日本で求められる力」を実体験として身につける場です。

- 医療英語力：専門的な意思疎通を円滑にし、患者様に安心感を与える力- 異文化理解力：自分とは異なる背景を持つ患者様を深く受容し、その価値観に寄り添う力

異国の医療現場で多様なスタッフや患者様と対峙する経験は、帰国後に日本で「多文化共生ケア」を実践する際の最大の武器となります。当社は今後も、国籍や文化の壁を越えて素晴らしい看護を届けていける人材の育成を通じ、日本の医療現場の多様化と発展に貢献してまいります。

【有給海外看護インターンシップ・プログラム概要】

日本の看護師免許と経験を活かし、海外の医療・介護現場で実務経験を積むプログラムです。

URL：https://nurse-ryugaku.com/internship/

【株式会社ワールドアベニューについて】

「一人ひとりの夢や目標を大切に」を理念に、海外留学やグローバル人材育成を支援。語学留学から高校・大学留学、そして看護留学に至るまで、専門性の高いコンサルティングを提供しています。

会社概要設立： 1995年3月10日

所在地 ： 〒162-0843

東京都新宿区市谷田町2丁目7-15 市ヶ谷クロスプレイス8階

代表者名 ： 代表取締役社長 松久保 健太

事業内容 ： 留学支援事業、オンライン教育事業、医療従事者向けオンライン教育「MEDISTUDIO」

海外留学サポート公式サイト：https://www.world-avenue.co.jp/

コーポレートサイト：https://world-avenue.jp/

看護留学情報サイト：https://nurse-ryugaku.com/