レピールまめ鉄が名古屋ウィメンズマラソン・シティハーフマラソンEXPO2026に出展

株式会社feileB

株式会社feileB（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：瀬田 裕樹）が展開する鉄分サプリメントブランド「Lepeel Organics（レピールオーガニックス）」は、2026年3月6日（金）～8日（日）に開催された「名古屋ウィメンズマラソン・シティハーフマラソン2026」併設のマラソンEXPOに出展いたしました。

世界最大規模の女子限定マラソン大会として知られる本大会は、トップランナーから初めてフルマラソンに挑戦する市民ランナーまで、全国から幅広い層の女性ランナーが参加する日本屈指の人気のマラソン大会です。

3日間にわたり開催されたマラソンEXPOには多くの来場者が訪れ、スポーツや健康、食をテーマにした多彩なブースが立ち並びました。

■「レピールまめ鉄」体験ブースでの取り組み

レピールまめ鉄のブースでは、フェリチン鉄サプリのサンプリングを中心に、巨大ガチャによる抽選会を実施。レピールまめ鉄現品や、志村美希さん直筆イラストのチャームなどを景品として用意し、気軽に参加できる体験型コンテンツを提供しました。

ブースを訪れたランナーの方からは、

- 「鉄分は意識しているが、改めて考えるきっかけになった」- 「日々のコンディションづくりとして取り入れたい」- 「鉄分不足を感じていて、レピールまめ鉄は気になっていたので試せてうれしい」- 「鉄剤が体に合わないので、無添加で胃腸に負担のかからない鉄分という選択肢があるのはありがたい」

といった声が寄せられました。

ランナーだけでなく、応援に訪れた方にも体調管理や栄養への関心が示され、幅広い層に向けたコミュニケーションの場となりました。

■鉄分不足に悩みながらも、十分に対処できていない実態が浮き彫りに

志村美希さん直筆イラストが描かれたフォトスポットガチャには連日大行列

今回の出展を通じて、体調管理への意識が高いランナーであっても、貧血に十分対処できていない方や、鉄分の重要性は認識しているものの、コンディションづくりにおける具体的な役割までは理解されていない傾向があることが分かりました。

また、運動習慣の有無にかかわらず、日常的に鉄分不足を感じているものの、「一般的な鉄分サプリや鉄剤が身体に合わない」「市販のサプリメントを使用しているが効果を実感できない」といった理由から、鉄分補給の方法に悩む声も多く見られました。

こうした実際の声を受け、鉄分補給の新たな選択肢であるフェリチン鉄について、さらなる認知を広げていくことが今後の課題であると考えています。

■フェリチン鉄という新しい鉄分補給の選択肢を広げる

今回の出展を通じて、鉄分不足に悩みながらも適切な対処ができていない方や、既存の鉄分補給方法に課題を感じている方が多い実態が明らかになりました。

特に女性ランナーは、月経に加えて運動による鉄消費も重なることから、一般女性よりも鉄分需要が高いとされており、鉄不足はコンディション不良やパフォーマンス低下の一因となることが知られています。

レピールまめ鉄は、こうした課題に対し、フェリチン鉄という新しい鉄分補給の選択肢を通じて、女性ランナーのコンディションづくりをサポートしてまいります。

名古屋ウィメンズマラソンEXPO2026での出展を契機に、女性ランナーをはじめ、日常的に鉄分不足に悩む方々へ向けた情報発信をさらに強化してまいります。

■ レピールまめ鉄について

「レピールまめ鉄」は、食事に混ぜるだけで手軽に鉄分を補給できる、“フェリチン鉄（貯蔵鉄）”素材を世界で初めて(※)製品化した鉄分サプリメントです。

フェリチン鉄は、体内で必要に応じて蓄え、活用できる点が特長です。特殊な吸収機構により、一般的な鉄サプリや鉄剤で起こりやすい胃部不快感が出にくく、やさしく効率的に鉄分を補給できます。

鉄不足を経験しやすい小さなお子様から女性、スポーツに汗を流す方まで、年代や性別を問わずに日々の健康をサポートします。

レピールオーガニックスは、日々の食事や生活を大切にしながら、皆様の健やかな毎日を健康的に支えていくサプリメントブランドを目指してまいります。

※株式会社アンチエイジング・プロ証明（2019 年 8 月 26 日）

■会社概要

左：レピールまめ鉄粒タイプ 右：レピールまめ鉄パウダータイプ

D２C事業および臨床試験事業を通じ「ヘルスケアを通じてウェルネスな社会をつくる」という理念のもと事業を展開しています。主力事業の１つであるD２C事業においては、化学原料を一切使用しない自社サプリメントブランド「Lepeel Organics（レピールオーガニックス）」を展開し、食の安心・安全を求める女性に支持されています。今後は現代人にとって最も関心の高いテーマである「食の安全」を切り口に、自社メディアの運営やイベント開催等、オンラインでの商品販売にとどまらない新しい価値提供を目指します。

社名 ：株式会社feileB（フェルビー）

代表者 ：代表取締役 瀬田 裕樹

設立 ：2010年9月

事業内容：D2C事業/被験者募集支援事業システム開発