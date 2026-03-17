洋菓子メーカー（株）サンラヴィアン、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初認定。敷地内全面禁煙など健康経営を推進

株式会社サンラヴィアン

株式会社サンラヴィアン（本社：岡山県浅口郡里庄町、代表取締役：占部守弘、以下 当社）は、2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が認定する**「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初めて認定**されましたのでお知らせいたします。

当社では、社員一人ひとりの健康を企業の持続的な成長を支える重要な基盤と考え、健康づくりを経営の重要な柱として推進してきました。

その象徴的な取り組みの一つが、2020年から実施している敷地内全面禁煙です。

さらに、お菓子づくりの企業として、健康に配慮した商品づくりや食の提案を通じ、社員の健康だけでなく社会全体の健康づくりにも貢献する企業を目指しています。

■健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が推進する健康増進の取り組みを基に、特に優良な健康経営を実践している企業などの法人を顕彰する制度です。

健康経営の取り組みを「見える化」することで、従業員や求職者、取引先、金融機関、地域社会などから社会的評価を受けやすい環境を整備することを目的としています。

【参考】経済産業省 HP 健康経営優良法人認定制度

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■（株）サンラヴィアンの健康経営の考え方

当社では、社員の健康は企業の持続的な成長を支える最も重要な基盤であり、会社にとってかけがえのない財産であると考えています。そのため、働いている期間だけでなく、その先の人生まで見据えた健康づくりを企業として支えることを大切にしています。

その象徴となる取り組みが、2020年から実施している敷地内全面禁煙です。

受動喫煙による健康リスクを考慮し、社屋内だけでなく敷地内すべてを禁煙とし、喫煙室も廃止しました。

この取り組みは単なるルールとして導入したものではなく、社員一人ひとりが自身の健康について考えるきっかけとなるよう、段階的な準備と丁寧な社内周知を重ねながら進めてきたものです。

会社として一方的に制限するのではなく、

「自分の健康は自分だけのものではない」

という意識を共有し、社員自らが健康について考え行動できる職場づくりを目指しています。

また、雇用形態に関わらずすべての従業員が平等に健康情報や健康指導を受けられる環境づくりを進めることで、誰もが安心して健康づくりに取り組める職場環境の整備にも力を入れています。

■主な健康経営の取り組み

■今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135712/table/40_1_21443beadc43af96b446e8da0ac1ff97.jpg?v=202603180551 ]

当社では、社員の健康増進と働きやすい職場環境づくりを今後も推進してまいります。

また、管理栄養士や大学など専門機関と連携した健康に配慮したお菓子の開発・販売を通じて、お客様の心と体の健康にも貢献し、社会に笑顔を届ける企業を目指してまいります。

■企業コメント

社員の健康は当社にとって大切な財産です。

今回の認定を励みに、社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける職場づくりをさらに推進してまいります。また、お菓子づくりの企業として、お客様の心と体の健康にも貢献できる取り組みを今後も進めてまいります。

会社概要

1980年広島県福山市鞆の浦で鉄工業から菓子製造業へと転身、現在岡山県里庄町に2つの工場を構える洋菓子メーカーです。長年にわたり愛され続けているフルーツケーキやベルギーワッフル、そして国内シェアNo.1の手作りデコレーション用スポンジケーキなど、数々のオリジナル商品を提供しています。

サンラヴィアンは「キチンとした商品を、キチンと誂え、キチンとお届けする」という企業理念のもと、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

●会社名 株式会社サンラヴィアン

●所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄3920

●代表取締役 占部 守弘

●現業設立 1980年（昭和55年）

●事業内容 洋菓子・和菓子及びパンの製造及び販売

●会社H P http://www.sunlavieen.co.jp/

お客様からのお問い合わせ先

電話：0120-34-4771（土日祝・年末年始を除く月～金曜日 9:00～17:00）

メール：info@sunlavieen.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サンラヴィアン 担当者：管理本部 総務部 南

電話：0865-64-4771 メール：m-minami@sunlavieen.com