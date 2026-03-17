寄附受付総額１１億円突破！ふるさとズ「オンラインクーポン」が好調

株式会社サンカクキカク

株式会社サンカクキカク（本社：福岡県久留米市、代表取締役：宇佐川桂吾）が展開する店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、サービス開始以降の寄附受付総額が11億円を突破いたしました。

ゴルフ場から始まった店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、今ではゴルフ場だけではなく、オーダースーツ・雑貨、飲食店、アパレル・家具ブランドなど様々なジャンルのお店で導入いただいており、今では全国50自治体、約360のお店や施設でご利用いただけます。

店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ 寄附の流れ店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ 寄附受付総額推移

2023年にビジネスモデル特許を取得

店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』は、2023年にビジネスモデル特許【特許番号：特許7282417号】を取得しています。

※「店舗型ふるさと納税」は株式会社サンカクキカクの登録商標。

「ふるさとズ」はビジネスモデル登録特許（特許第7282417号）。

【URL】https://suncackikaku.com/news/2023-6-26

店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ ビジネスモデル特許取得

嬉しい反響続々！ブランドショップで使えるオンラインクーポン

2024年より提供を開始した「オンラインクーポン機能」による寄附受付総額は、2026年2月末時点で1億円を突破。現在、全国27店舗のアパレルメーカー（シャツ・ニット・靴）、家具メーカーをはじめとするブランドやショップで導入されており、事業者の自社ECサイトで即時で利用できる利便性が支持されています。

オンラインクーポンが利用できる店舗 :https://furusatos.com/categories/30

店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ オンラインクーポン「オンラインクーポン」が選ばれる3つの理由

◆寄附者のメリット

好きなブランドのオンラインショップで利用できるクーポンコードが即時ですぐに受け取れる。

◆事業者のメリット

自社ECで受付けるためブランドイメージを損なうことがない。商品ごとの登録申請（SKU管理）が不要になり、事務負担を大幅に削減 。寄附者の情報を獲得し、継続的な接点（ファン化）を作ることが可能。アップセルやリピート利用に貢献。

◆自治体のメリット

デジタル返礼品のため、配送コストや梱包の在庫管理が不要 。送料等の経費負担を軽減しながら、地場産品の利用促進を支援。



【サービス案内ページ】

自治体向け：https://sals-lg.furusatos.com/

事業者向け：https://sals-biz.furusatos.com/

【オンラインクーポンLP 特設サイト】

https://online-coupon.furusatos.com/

お打ち合わせ・資料ご希望の方はこちら :https://furusatos.com/#form_block

「マチと人をつなげたい」変わらない想いとともに

「マチと人を繋げたい」サービス立ち上げ当初から変わらない、私たちの想いです。

「また行きたい」「また会いたいな」そう思えるマチが、ひとつでも増やせるように。

私たちはこれからも、店舗を中心としたふるさと納税で、マチと人のつながりをつくりつづけます。

【4th特設サイト】

https://anniversary.furusatos.com/4th/

【ふるさと納税ストリーブック FAN’s】

導入事例を紹介しています

https://fans.furusatos.com/

【店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ サービスサイト】

https://furusatos.com/

店舗型ふるさと納税(R)ふるさとズ 4周年

株式会社サンカクキカク

サンカクキカクは、デザインと企画の力で地域のもつ潜在的な価値を顕在化し、地域に変化を起こすことで面白い日常を作るローカルベンチャー企業です。

私たちは、それぞれの専門性を活かしながらチームでプロジェクトを動かしていきます。ユーザーセンタードデザインの概念を大切にしており、ユーザーが体験する全てを設計・デザインします。

企業や行政、教育機関など多くの地域の登場人物に「伴走」し、一緒にチャレンジをし、一緒に成長しています。

【事業内容】

＊ブランディングデザイン（ホームページ制作、EC制作、各種デザイン制作、動画制作、SNSマーケティング、EC運営サポート、イベント企画、広告運用代行、キャリア教育など）

＊ふるさと納税管理事業（6行政）

＊店舗型ふるさと納税(R)『ふるさとズ』など新規事業複数

※商標登録

「店舗型ふるさと納税」 商願2021-068721

「モバイルオーダーふるさと納税」 商願2021-068722

「体験型ふるさと納税」 商願2022-52069

「ゴルフ場 de ふるさと納税」 商願2021-164066

※ビジネスモデル特許

「返礼装置、返礼方法、およびプログラム」（出願番号：特願2022-094343）

＊産学連携事業複数

【基本概要】

会社名 ： 株式会社サンカクキカク

代表取締役： 宇佐川 桂吾

所在地 ：〒830-0033福岡県久留米市天神町1－1 米城ビル10階

設立 ： 2017年7月

URL ： https://suncackikaku.com/(https://suncackikaku.com/)

【自治体・企業などからのお問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク 梅津

TEL ：050-5444-4054

e-mail：furusatos@suncackikaku.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社サンカクキカク ふるさとズ広報担当 梅津

e-mail：ask@suncackikaku.co.jp