STマイクロエレクトロニクス、拡張性の高い産業用モータドライブ向けの75V対応STSPINモータ・ドライバICを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、堅牢性に優れた産業用モータドライバの開発を迅速化する75Vのモータ・ドライバIC「STSPIN9P」シリーズを発表しました。同シリーズは、48Vなどの一般的なバス電圧を用いた動作に最適です。12種類のデバイスから選択可能で、モータの種類や最大500Wまでの電力定格に応じて設計を柔軟に最適化することができます。

「STSPIN9P1(https://www.st.com/ja/motor-drivers/stspin9p11.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)」はハーフブリッジ、「STSPIN9P2(https://www.st.com/ja/motor-drivers/stspin9p21.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)」はフルブリッジの製品で、STSPINファミリを拡充します。これらの製品により、開発者はモータ制御アプリケーションをすぐに動作させてテストや微調整を行うことができます。両製品は、幅広い動作電圧範囲と最大10Aの出力電流定格を備えており、ファクトリ・オートメーションやロボットの他、生活家電や舞台照明、ポンプ、ファン、繊維機械に使用できます。

同製品は、7V～75Vのメイン・バス電力のみで動作するため、システム設計と基板レイアウトを簡素化することができます。内蔵のレギュレータが制御ロジックやゲート・ドライバなどの内部回路に電力を供給します。また、チャージ・ポンプ回路がハイサイド側に電力を供給し、100%のデューティ・サイクル動作を実現します。アナログ・フロントエンド回路も内蔵されており、外部シャント抵抗を接続して動作する電流検出アンプと、電流制限しきい値に達したことを検出するコンパレータで構成されています。このしきい値は、リファレンス電圧を加えることでユーザーが設定できます。

STSPIN9Pシリーズのうち内部電流制限を備えた製品では、コンパレータの信号がICの制御ロジックに直接接続されています。このオプションにより、外部ピンを使って減衰方法を選択でき、モータと負荷、要求される動作に応じて、固定オフ時間またはPWMトリミングを選択できます。また、ゲート・ドライバのターンオン時のスルー・レートを選択するピンを備えているため、開発者は迅速かつ低コストでエネルギー効率と電磁放射ノイズを最適化できます。ターンオフ時間は常に最速となるよう設計されており、フルブリッジ製品のデッド・タイムをできるだけ短縮します。

STSPIN9PシリーズのすべてのICは強力で柔軟な機能を持っていますが、低電圧、過電圧、過電流、過熱（温度センサを使用して各MOSFETで検出）など、さまざまな危険要因に対する保護機能も内蔵されています。さらに、パワー段がディスエーブルされている状態になればオープン負荷を検出する機能が働き、オンにする前にモータが正しく接続されているかチェックします。

開発に役立つリファレンス設計の「EVLSPIN9P1-3PH(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p1-3ph.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)」も用意されています。このリファレンス設計は、3つの「STSPIN9P12」ハーフブリッジ・ドライバを組み合わせて、BLDC（ブラシレスDC）/PMSM（永久磁石同期）モータ用の3相ドライバを構成しています。同ボードは、3個または1個のシャント抵抗で電流検出回路に対応するよう設計されています。

シャント抵抗1個で電流を検出する評価ボードがSTSPIN9P1とSTSPIN9P2のすべての品種に用意されており、それぞれの機能を評価できます。この評価ボードには、ハーフブリッジ・ドライバ用のEVLSPIN9P11(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p11.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、EVLSPIN9P12(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p12.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、EVLSPIN9P15(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p15.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、EVLSPIN9P16(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p16.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、フルブリッジ・ドライバ用のEVLSPIN9P21(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p21.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、EVLSPIN9P22(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p22.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)、EVLSPIN9P23(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p23.html)、EVLSPIN9P24(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin9p24.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)などがあります。

STSPIN9P(https://estore.st.com/en/catalogsearch/result/?q=stspin9p&icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)シリーズのハーフブリッジ製品はすべてピン互換性があり、QFNパッケージ（7 x 7mm）で提供されます。また、フルブリッジ製品もピン互換性があり、QFNパッケージ（9 x 7mm）で提供されます。単価は、1,000個購入時に約2.10ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/stspin-family-a-complete-ecosystem-asp-mcmotdri.html?icmp=tt48358_gl_pron_feb2026)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

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STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

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