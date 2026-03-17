JIMMY CHOO、東京と大阪のカフェにてSHUHARI KYOTOとコラボレーションした抹茶ドリンクを発売

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

英国のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOO（ジミー チュウ）は、バッグコレクション「BAR（バー）」シリーズの新作発表を祝し、グローバルイベントシリーズ「Meet me at the Bar」を、2026年3月18日（水）より東京のJIMMY CHOO Street Cafe Ginzaと大阪のJIMMY CHOO Cafeにて開催します。

本グローバルイベントシリーズでは、日本三大銘茶の一つである「宇治茶」のシングルオリジンへのこだわりと最高峰の品質で知られる京都の抹茶ブランド「SHUHARI KYOTO」とのコラボレーションにより作り上げた厳選された特別な抹茶のドリンクメニューを発売します。JIMMY CHOOの先見的なデザインアプローチと、日本のお茶文化の精密さと純粋さを融合させたこのアクティベーションは、両ブランドが共有する価値観であるクラフツマンシップとものづくりを称えるものです。

限定メニューとして登場するのは、抹茶と苺のティーラテ、抹茶のロイヤルミルクティー、シングルオリジン抹茶ラテと抹茶のエルダーフラワーソーダ。すべてのドリンクには、京都府南部に位置し、優れた茶栽培の歴史で名高い和束町で栽培された抹茶「やぶきた」が使用されています。

JIMMY CHOOのグローバルイベントシリーズ「Meet me at the Bar」は2025年9月にロンドンで開幕し「BAR」バッグのローンチを全世界で祝いました。昼から夜まで着用できるようにデザインされたこの洗練されたスタイルは、汎用性の高い3つのサイズで展開されており、現在は新しいリラックスしたシルエットの「BAR HOLDALL（バー ホールドオール）」へ進化を遂げています。

抹茶と苺のティーラテ（ICE）

ロイヤルミルクティーの深いコクに、甘酸っぱい苺と凛としたSHUHARI KYOTOの上質な抹茶が溶け合う優美なグラデーションが特徴のドリンク。仕上げの抹茶エスプーマがふんわりととろけ、贅沢な味わいが広がります。可愛らしさの中に英国らしい格式と奥行きを秘めた、春を彩るエレガントなドリンクです。

抹茶のロイヤルミルクティー（HOT / ICE）

ダージリンの芳醇な香りとミルクのまろやかなコクに、抹茶のほのかな渋みが重なるドリンク。英国文化を象徴するダージリンと日本が誇る抹茶が共鳴し、洗練とモダンが共存する一杯です。

シングルオリジン抹茶ラテ （HOT / ICE）

SHUHARI KYOTOが誇る、単一農園・単一品種の抹茶ならではのクリアな旨みと繊細な香りを楽しめるシンプルで贅沢な一杯。ミルクのまろやかさが抹茶の深みを包み込み、抹茶本来の美しい余韻が上品に広がります。ミニマルでありながら確かな存在感を放つ、タイムレスな魅力に満ちた抹茶ラテです。

抹茶のエルダーフラワーソーダ（ICE）

エルダーフラワーとトニックウォーターに抹茶を重ね、華やかな甘みと凛としたほろ苦さが繊細に調和した抹茶モクテル。レモンの透明感ある酸味が彩る、優雅な味わいの爽やかなドリンクです。

JIMMY CHOO Meet me at the Bar Special Matcha Drinks

2026年3月18日(水)より発売開始

JIMMY CHOO Street Cafe Ginza

東京都中央区銀座2-6-3

営業時間 11:00-21:00 (不定休)

HP：https://www.jimmychoo.jp/ja/content/stories-street-cafe-ginza.html

JIMMY CHOO Cafe

〒530-0017

大阪府大阪市北区角田町7-10 阪急メンズ大阪 3F

営業時間 平日：11:00～20:00 、土日祝：10:00～20:00

HP: https://www.jimmychoo.jp/ja/jimmychoo-cafe.html

*メニューは3月末より開始予定。グラスでの提供となり、画像と提供内容に変更がありますのでご了承ください。

【ABOUT SHUHARI KYOTO】

日本茶の原点であり"茶源郷"と呼ばれる京都・和束町にて抹茶の収穫から製造、輸出を行う京都最高峰の抹茶ブランド。京都の西陣で週末のみ営業しているカフェの運営を通じて「お茶が持つ本来の魅力と価値」を発信している、シングルオリジン（単一品種・単一産地）にこだわり、伝統的な栽培方法と最新技術を使用して収穫された茶葉は、自社施設で石臼挽きの伝統製法で粉砕加工される。トップクラスの栽培技術と受賞履歴を持つ生産農家と共に、香り豊かで良質な最高品質の宇治抹茶とその可能性を追求し続けている。

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。