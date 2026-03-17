フェンディ、新作フレグランス「ソニ ドーロ」 を発売

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、ローマの夕暮れが織りなす魅惑的な情景からインスパイアされた、新たなフレグランス「ソニ ドーロ（Sogni d’Oro）」を発表いたします。

「ソニ ドーロ」：

調香師：クエンティン・ビッシュ（Quentin Bisch）

ローマに太陽が沈む瞬間、空、歴史的な石材、大理石、そして街全体が鮮やかな黄金色に染まります。この催眠的な雰囲気をまとったまばゆいばかりのイエローは、1925年以来フェンディの本質を成す色合いです。黄土色、麦わら色、サフラン、そしてそれら全てのグラデーションが、メゾンのシグネチャーカラーを嗅覚で表現した「ソニ ドーロ」を彩ります。





調香師のクエンティン・ビッシュによって生み出された「ソニ ドーロ」は、温かさ、力強さ、そして対照的なテクスチャーを共有するレザーアコードによって、フレグランスの色調の深みを体現します。さらに、フランス産の官能的で柔らかなアイリスが、活気に満ちたイタリア産ベルガモットと融合し、フェンディの新たなマニフェストを完成させます。フレグランス「ソニ ドーロ 」 \49,500（税込み）

「ソニ ドーロ」は、フェンディ直営店、および公式オンラインストアfendi.comにて販売中です。