【七輪焼肉安安】春のタン祭り開催！

株式会社富士達

株式会社富士達（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：川上 富達）が展開する七輪焼肉安安では、

春の名物イベント【春のタン祭り】が、今年も七輪焼肉安安 関東店舗限定（一部店舗を除く）で開催されます。期間は 2026年3月19日（木）～4月30日（木）。焼肉の主役である牛タンを、春だけの特別価格で楽しめる毎年大好評のフェアです。

このフェアでは、焼肉の主役である牛タンを特別価格でお楽しみいただける機会です。今年は従来の牛タンメニューに加え、新たに話題の「ベビーアワビのお造り」をご用意いたしました。「安安でアワビ？」と思う方も多いかもしれませんが、当店の海鮮メニューは人気のジャンルとなっており、特にアワビは高級食材として広く知られています。今回のフェアでは「この価格で食べられるのは安安だけ」と言える特別感をお届けいたします。ベビーアワビは生食可能であり、コリッとした食感と旨みをダイレクトに味わう贅沢な一品です。また、七輪で軽く炙ってからお召し上がり頂くことも可能ですが、身が締まりやすいため、生での提供をおすすめいたします。

フェアの魅力

牛タンが勢揃い！王道の牛タンから厚切りまで、春だけの特別価格で楽しめるラインナップが登場

「牛タン」「厚切り牛タン」焼き台にのせた瞬間に立ち上る香りが、食欲をそっと誘う牛タン。ほどよい弾力と広がる旨みを、ゆっくり味わっていただきたい一品です。一枚ずつ丁寧に切り出した厚切り牛タン。焼き上がりの香りとジューシーさが、食事の満足感をぐっと高めてくれます。「ベビーアワビのお造り」高級食材アワビを驚きの価格でご提供。海鮮好きも思わずうなる満足の一品です。豚タンはフェア仕様にリニューアル

期間中は「薄切り豚タン（ネギ塩風味）」を販売。

※売り切れ時は「厚切りネギ塩豚タン」に切り替え予定です。

タンに合うドリンクも充実

「ニッカフロンティア」「よだれモンサワー」など、タンとの相性抜群のドリンクをご用意

フェア対象メニュー

・牛タン：490円（税込539円）

・厚切り牛タン 1枚：350円（税込385円）

・厚切り牛タン 3枚：950円（税込1,045円）

・よくばりコンビ（厚切り牛タン×牛タン）：1,050円（税込1,155円）

・薄切り豚タン（ネギ塩風味）：290円（税込319円）

・ベビーアワビのお造り：420円（税込462円）

・ニッカフロンティア：390円（税込429円）

・よだれモンサワー：350円（税込385円）

春だけの贅沢を安安で

春だけの贅沢を、ぜひ安安でお楽しみください。牛タンの満足感、アワビの驚き、そして春のワクワク感を一挙に体験できるこのフェアは、「焼肉をもっと楽しんでほしい」という私たちの想いを込めた特別企画です。ご家族や友人、お仕事帰りの方々にも最適な内容をご用意しております。

キャンペーン概要

内容 ： 春のタン祭り

期間 ： 2026年3月19日（木）～4月30日（木）

実施店舗： 関東店舗（未実施店舗：淵野辺店、綾瀬店）

公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://anan.fuji-tatsu.co.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/anan_yakiniku/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@yakiniku_anan

会社概要

会社名：株式会社富士達

本社 ：神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル10F

代表者：代表取締役社長 川上富達

電話番号：045-328-6090（代表）

事業内容：焼肉チェーン「七輪焼肉安安」の運営