Gate.ioに上場する”VIVI” RWA MarketplaceにLA MUSEUMが参入

LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

Gate.io、MEXCに上場しているシンガポール発の Web3 プロジェクト VIVI PROJECT（運営：LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.）は、先日MAGO CREATIONとの協業から、RWA（Real World Asset）として現実の作品を販売するマーケットプレイスをOPENしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000157548.html

そのMarketplaceに新しいアイテムが加わりました。

今回加わったアイテムはLA MUSEUMが保有する希少なファッションコレクションの一部となります。RWAなので、現物との引き換えが可能となるため、それらのアイテムを手に入れる機会が訪れます。

LA MUSEUMについて

LA MUSEUM （ラ・ミュージアム）は、

「Art of Fashion」を掲げ、衣服に宿る芸術性、創造性、クラフツマンシップを後世に伝承していくことを主たる目的とした世界初のオンラインミュージアムです。

https://www.la-museum.com/

歴史的に有名なファッションアイテムを中心に、様々なアーティストの代表的なコレクションを現物で約2万点（推定総額40億円以上）を保管しており、そのコレクションをVIVI PROJECTのスキャン技術で撮影することで、没入型のオンライン展示を実現しています。

例えば美術館の外観は、白を基調とした建物群が空中に浮かぶデザイン。展示ルームはテーマごとに仕切られており、床に水が張られた部屋など、クリエイティブな内装も特徴的です。また、訪れる時間によって外光が変化するなど、ディテールにもこだわって設計されています。

このようなデジタルベースの展示場は、従来のリアル展示会で課題となる展示服の廃棄や作品・顧客の移動に伴うコストなど、さまざまな懸念点を解消することも期待されています。

VIVI Marketplaceについて

本サービスにより、VIVI PROJECT が保有、協業する現存する貴重な ファッションやアートをRWAとして再構築することで、流動性を高め、市場の活性化に貢献します。

https://mondo.lhvivi.io/

VIVI PROJECT のミッションと事業内容

VIVI PROJECT は、

「Bridging the future with human creations」

- 人類の創造物を未来へつなぐ -

をミッションに掲げています。

SCAI（DIGITAL LUMINOUS TECHNOLOGY）による高精度デジタルスキャニング技術を用いて、

人類が生み出した逸品を RWA NFT としてデジタルアーカイブ化。

・ VIVI MUSEUM：デジタル化された逸品を永続的に展示

・ VIVI RWA MARKET：RWA NFT の価値を交換・循環させる市場

・ VIVI PROJECT DAO：コミュニティ主導で価値を守り、未来へ継承

・ VIVI NEXT SOCIETY : コミュニティの活動で得るポイントやVIVIによってRWAを手に入れるガチャガチャなど提供を実施。

文化・芸術・歴史的価値を持つ作品を、AI と未来の人類がアクセスできる形で保存し、

“人類の創造物の価値を未来へ橋渡しする” プロジェクトです。

RWA Marketplaceが実現する新しい価値：

1️⃣ 希少アート・ファッションの「資産化」と流動性の創出

従来は現物の保有者しか価値を享受できなかったアートやファッションを、RWA化することで資産として取引可能に。

市場に流動性が生まれ、クリエイター・コレクター双方に新たな収益機会が広がる。

2️⃣ 真贋証明と所有履歴の透明化による“信頼性革命”

ブロックチェーン上で真贋証明・来歴管理が可能になり、偽物リスクを排除。 高額アートや希少ファッションの取引における最大の課題である「信頼」を技術で解決する。

3️⃣ クリエイターへの継続的ロイヤリティ還元

クリエイターやコレクターが作品の価値向上の恩恵を受けられる、新しいエコシステムを構築する。

4️⃣ グローバル市場への即時アクセス

物理的な距離や物流の制約を超え、世界中のコレクター・投資家が参加可能に。

アート・ファッションの国境を超えた価値流通を加速し、世界市場で評価されやすくなる。

5️⃣ リアルとデジタルを融合した新しい体験価値の創出

RWA化されたアイテムは、

展示会でのデジタル鑑賞 会員制コミュニティへのアクセス権 など、リアルとデジタルを横断した体験価値を提供。 単なる“所有”を超えた、次世代のファンエンゲージメントを実現する。

CEO コメント

LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

CEO Mack Suzuki

「MAGOクリエイション、LA MUSEUMとの取り組みによって実現した新しいRWA Marketplaceは、VIVI PROJECT が現実とデジタルを結び付け表現するWeb3 インフラへ進化する大きな一歩です。

私たちは、人類の創造物を未来へつなぐという使命のもと、RWA の価値を世界中の人々と共有できる仕組みを構築していきます。」

会社概要

LEGENDARY HUMANITY PTE. LTD.

105 Cecil St, The Octagon 24F-2

Singapore 069534

CEO：Mack Suzuki

お問い合わせ

VIVI PROJECT 推進部

Mail: info@lhvivi.com

URL: https://www.lhvivi.com