［第1回Willup杯【HADO】大会］を、長野市初のARスポーツ施設Willupが、2026年3月21日(土)に開催

合同会社アルカソニア

長野市初のARスポーツ施設Willupが

第1回Willup杯【HADO】大会を2026年3月21日(土)開催！

合同会社アルカソニアが運営する「Willup」（長野市吉田1丁目17-24）が2026年3月21日（土）12:00～15:00(予定)、初のWillup杯【HADO】大会を開催いたします。

世界39か国、競技人口累計540万人以上、国内導入学校教育機関150校が取り入れている次世代スポーツ 【HADO】を実際にプレイ・観戦できる機会です。

大会概要

大会当日は、

- ガチガチ部門（小学6年生以上）：エナジーボールの大きさやスピード等をプレイヤーごとにカスタマイズできるハード(カスタマイズ)モードでの試合。チームの作戦が大事！- ワイワイ部門（小学5年生以下）：とにかくビギナーモードで対戦を楽しもう！

の2部門で開催いたします。

年齢・体力/体格差を気にせず誰もが思いっきりプレイ、楽しめる大会となっています。

Willupがお知らせしているWillup杯HADO大会のチラシ- イベント名称

第一回 Willup杯【HADO】大会

- 開催期間

2026年3月21日（土） 12時から15時頃

- 開催場所

Willup (長野市吉田1丁目17-24)

- 店舗ホームページ

https://willup.arcusonia.com/(https://willup.arcusonia.com/?fr=prt20260317)

ハードモードによるHADOプレイ！

Willupでは、HADOを「先ずは楽しく！」をモットーに、これまでビギナーモードによるHADOプレイを、お客さまに楽しんでいただいていました。ビギナーモードは、エナジーボールを制限なく撃って、避けてを楽しむモードです。

本大会では、HADOをスポーツとして、戦略とプレイスキルを競うことを楽しんでいただくために、「ハードモード（*）」を解禁します。プレイヤーの方、観覧される方にHADOの楽しみ方の枠を拡大します。ハードモードは、HADOのプレイスタイルである「エナジーボールのスピード」「エナジーボールの大きさ」「エナジーボールのチャージの速さ」「シールドの強化と枚数」が定められた設定値内で、バランスを取りながらカスタマイズできます。チームメンバー3名が、作戦を練り、それぞれの役割に合せたスキルを設定して、試合に臨むことでチームワーク力を高めます。（*：Willup内での呼称です。）

HADOというe+スポーツ

HADOのスキル設定をプレイヤー毎にカスタマイズする画面

腕にセンサーをつけて、手を振るとエナジーボールが飛んでいく。【HADO】は、ゴーグル機材をつけることで、そのエナジーボールと防御バリアであるシールドが見え、まるでストリートファイターの波動拳のようなエナジーボールがコートを行きかうドッチボールのようなテクノスポーツゲームです。（広義のe-Sportsと自分の身体を合わせて使うという意味で、Willupではe+Sportsと呼んでいます。）3人対3人のわずか80秒間の試合ですが、走って、避けて、撃って、守って、とAR世界にどっぷり入り込めます。

【HADO】は、年齢や・体格などによるハンデが少なく、親子でも、大人同士でも、軽く遊び感覚でも、汗を流すスポーツとしてガチでも、どんなプレイの仕方でも楽しめます。また、チーム戦として、仲間同士で作戦を考え、対戦し、勝っても負けてもお互いにリスペクトの気持ちを伝えあい、試合の振り返りをすることで、自然と声が出てコミュニケーションが生まれるテクノスポーツです。このスポーツでもあり、レクレーションでもある感覚が今、会社や学校・子供会などで活用・導入されている理由の1つです。

長野市初のARスポーツ施設【Willup】

学校でのHADO体験風景学校でのHADO体験風景

R7年12月に長野市初のHADOを体験できる施設Willupをオープンしました。来店されHADOを体験された方々は、一様に「楽しかったぁ」と意気揚々と話してくださっています。その長野市で、もっと多くの方にHADOというものを、その面白さと醍醐味を知って、見て、体験していただきたくて、また、体験された方々の腕試しとして、2026年3月に第1回の大会を開催することにいたしました。これから【HADO】の認知度が向上していく長野市で、いち早く見応えのあるプレイスキル、チームを越えた応援が生まれる試合展開をぜひご覧頂き、大会を一緒に盛り上げませんか。

【Willup店舗情報】

- 店舗名

Willup（ウィルアップ）

- 住所

〒381-0043 長野市吉田1丁目17-24 金子ビル

- お問合せ先

026-219-1513

もしくは

店舗ホームページのお問合せ(https://willup.arcusonia.com/?fr=prt20260317)より

- 営業時間

水曜日～日曜日および祝日：11時～20時

- 定休日

月曜日、火曜日（祝日の場合は翌日）

WillupロゴWillup付近地図

長野県長野市にて、放課後等デイサービス事業の子ども達を中心に、『もっと、〇〇だったらいいのにな』の実現していくことを理念とする企業。放課後等デイサービス事業所「アルカソニア」で日々、子どもたちと向き合う中で、

- 屋内で安全に思いっきり体を動かせる場所が少ないこと- 保護者や友だちと一緒に遊べる“遊び場”の選択肢が限られていること

といった課題を感じてきました。一方で、長野で暮らす人々にとっても、猛暑や降雪・厳寒などの気候の影響で、屋外での遊び方が制限されがちという現実があります。

こうした背景から、アルカソニアは「天候に左右されず、誰もが気軽に楽しめるスポーツの場をつくりたい」という想いでWillupをオープン。

「人がつながり、笑顔が生まれる場所作り」を目指し、地域の新しいレジャー拠点として日々、サービスを提供しています。

【会社概要】

合同会社アルカソニアロゴ放課後等デイサービス事業所アルカソニア外観放課後等デイサービス事業所アルカソニア内観- 社名

合同会社アルカソニア

- 本社所在地

388-8007 長野県長野市篠ノ井御幣川５７１

- 代表社員

宮入 一徳

- 事業内容

障害児通所支援事業

- 設立

2015年10月21日

- Webサイト

https://(https://www.arcusonia.com/?fr=prt20260317)www.arcusonia.com/(https://www.arcusonia.com/)

合同会社アルカソニア Willup店

身近な方の「〇〇だったらいいのにな」を実現することを理念とし、まずは、身近でがんばっているお子さま達のサポートするために、放課後等デイサービス事業所を運営からスタートしました。

次いで、放課後等デイサービス事業所を運営する傍ら、子どもたちの遊び場所が少ない長野地域で、もっと思いっきり遊べる場所があったらいいのに、という声、そして、自分たちが遭遇した課題を実現するために、Willupを立ち上げました。

現在、長野でも新しい遊びを地域の皆様に提供する場所としてWillupを位置付け、皆さんに知って、体験して、ワクワクしてもらうために努めております。