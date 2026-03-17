TRYXから、5インチディスプレイとデュアルファンを搭載した空冷CPUクーラー『TURRIS 620 シリーズ』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社TURRIS 620 シリーズ

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めます、TRYX社(本社：中国上海)の新製品として、5インチディスプレイを搭載した空冷CPUクーラー『TURRIS 620 シリーズ』を発売いたします。

5.0インチ大型ディスプレイによる高精細な情報表示、デュアルタワー構造とデュアルファンによる高冷却・低騒音設計、RAMやPCIe x16スロットに配慮した高い互換性、そして本体6年（ディスプレイ3年）の長期保証を備えた空冷CPUクーラーです。

ブラックとホワイトの2色展開で、2026年3月19日発売予定です。

空冷CPUクーラー

TRYX (トライエックス) TURRIS 620 シリーズ 5インチディスプレイ＆デュアルファン搭載 空冷CPUクーラーブラックモデルホワイトモデル- 5.0インチ大型ディスプレイを搭載：システム情報やカスタムコンテンツを高精細に表示。- デュアルタワー構造＆デュアルファン搭載：高発熱CPUにも対応する冷却設計、高風量と低騒音を両立。- クリアランス設計：高さのあるRAMやPCIe x16スロットに干渉しにくい構造。- 長期6年保証。(ディスプレイは3年)[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1082_1_63abadecf96f3b6dc6fb973f690159f1.jpg?v=202603180551 ]

想定売価：\19,990前後(税込)

発売予定：2026年3月19日

リリースページ

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/h-t620n-dm2m-g0k.html