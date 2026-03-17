高耐環境型光パターン形成ＬＥＤ照明「ホロライト・プロ・シリーズ」を開発

パイフォトニクス株式会社

光学機械器具の製造・販売を手がけるパイフォトニクス株式会社（本社：浜松市中央区／代表取締役：池田貴裕）は、屋外環境での常設設置に対応した高耐環境型光パターン形成ＬＥＤ照明「ホロライト・プロ・シリーズ」計8製品を開発し、2026年4月より発売します。

本製品は、新設計の筐体によりIP66相当の防塵・防水性能に加え、高い耐振動・耐衝撃性能および耐熱性能を備えています。主な用途は演出・建築用途であり、マンションや商業施設の外壁・外構を活かした建築照明をはじめ、屋外イベントや観光施設における空間演出など、多様な演出シーンでの活用を想定しています。

なお、本製品は令和６年度浜松市新産業創出事業費補助事業の成果の第五弾として開発されたものです。4月22日～24日にパシフィコ横浜で開催される光技術関連の専門展示会「OPIE’26」および、5月6日～9日に米国ペンシルベニア州で開催される米国鉄鋼業界展示会「AISTech 2026」にて展示予定です。

今後は、従来のホロライト・シリーズについても順次「ホロライト・プロ・シリーズ」として製品化を進めてまいります。

図１．ホロライト・プロ・シリーズ

１.ホロライト・カク・プロ１５Ｗ品 ２.ホロライト・カク・プロ７５Ｗ品

３.ホロライト・マル・プロ１５Ｗ品 ４.ホロライト・マル・プロ７５Ｗ品

５.ホロライト・ウォールウォッシャー・プロ１８Ｗ品

６.ホロライト・ライン・プロ４４Ｗ品 ７.ホロライト・ライン・フルカラー・プロ６０Ｗ品

８.ホロライト・レーザー・プロ２５Ｗ品

＜主な特長＞

本シリーズは、防塵・防水・耐振動・耐衝撃・耐熱といった高い耐環境性能を備えることで、これまで屋外常設が難しかった光演出用途にも対応し、建築・景観照明分野における光演出の可能性を大きく広げます。従来製品と比較して、防塵・防水性能、耐環境性能ともに大幅に向上しています。

１．屋外常設を可能にする高い防塵・防水性能

新設計の筐体により、IP66相当の防塵・防水性能を実現しました。これは国際電気標準会議（IEC）が定める指標で、粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの暴噴水の影響も受けないことを意味します。これにより、マンションや商業施設の外壁・外構、ファサード照明など、屋外に長期間設置される建築照明用途においても、天候や設置環境の影響を受けにくく、安定した光演出を実現します。

２．設置環境を選ばない高い耐振動・耐衝撃性能

自動車部品の振動試験規格JIS D 1601に基づく振動試験（4.5G）、および電子機器の衝撃試験規格JIS C 60068-2-27に準拠した衝撃試験（50G）をクリアしています。振動や衝撃が加わる環境下においても安定した性能を維持し、設置場所や使用環境の制約を抑えることで、演出設計の自由度を高めます。

３．過酷な環境にも対応可能な高い耐熱性能

従来製品では周囲温度40℃を上限としていましたが、本シリーズでは標準仕様で50℃、耐熱仕様では65℃の周囲温度環境に対応可能です。従来比で最大25℃の耐熱性能向上により、高温環境下においても安定した動作を実現し、屋外設置や過酷な環境での使用にも対応します。

＜外観比較＞

＜仕様比較表＞

＜主な活用事例＞

左からホロライト・プロ・シリーズ、従来品屋内用、従来品屋外用■ 演出照明（観光施設・景観演出・セレモニー・屋外イベント）

展示会や商業イベントにおける空間演出や視線誘導に活用できるほか、観光施設やランドマークの夜間景観演出にも対応します。高い指向性を持つ光により、周囲への光の拡がりを抑えながら、空間や対象物の魅力を際立たせる演出照明を実現します。

2025年12月10日～16日に静岡県富士市で開催された「富士工場夜景 煙突ライトアップ」では、「ホロライト・カク・プロ」を用いて高さ約100mの巨大煙突を照射し、遠方からでも高い視認性を確保したダイナミックな光演出を実現しました。

また、2026年3月21日・22日に静岡県袋井市同笠海岸で開催予定の「NIGHT WAVE ～光の波プロジェクト in うみてらすDORI～」では、「ホロライト・ライン・プロ」を20台使用し、打ち寄せる波を青い光で照らし出す演出を予定しています。

煙突ライトアップ：カク青15W品／白75Ｗ品滝の遠隔ライトアップ：マル白75W品直線照明：ウォールウォッシャー白18Ｗ品光のトンネル：ライン・フルカラー60Ｗ品海岸の景観演出：ライン青44Ｗ品サーチライト：レーザー25Ｗ品 3×3接続型■ 建築・外構照明（建築ファサード・外構・常設照明）

建築物の輪郭やファサード、外構ラインを際立たせる照明演出に活用できます。高い指向性を持つ光により、意図した位置へ正確に光を届け、光の漏れを抑えながら、建築デザインの魅力を最大限に引き出します。また、屋外常設に対応した耐環境性能を備えており、マンションや商業施設、公共施設など、長期間にわたる安定運用が求められる建築照明用途に最適です。さらに、高効率な光利用により必要な箇所にのみ光を届けることで、無駄な光の拡散やエネルギー消費を抑制し、脱炭素社会の実現にも貢献します。

壁面直線照明：マル白90Ｗ品（従来品）直線照明：ウォールウォッシャー白18Ｗ品建築フレーム照明：ライン白36Ｗ品（従来品）外壁演出照明：ライン紫44Ｗ品

ホロライト・プロ・シリーズ各製品情報はこちら▼

https://www.piphotonics.com/hololight-pro/

＜当社の概要＞

当社は、2008年4月に高指向性ＬＥＤ照明「ホロライト」を開発し、製造現場での検査用途、各種イベントや建築物の演出用途、大学研究機関の実験用途など、さまざまな場面で採用されてきました。光パターン形成ＬＥＤ照明「ホロライト・シリーズ」は、高輝度ＬＥＤ光源と大型光学素子の組合せにより、空間に多様な光パターンを形成する独自の製品です。日本、米国、欧州、中国において特許を取得しています。近年では、工場内の労働災害低減に貢献する安全対策事業、地域資源を活かした新たな景観価値を創出する空間演出事業、さらに光を活用した鳥害対策事業など、新しい光の使い方の創出に取り組んでいます。