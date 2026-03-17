「LIV HOSPITALITY DESIGN AWARDS 2025」『NOEN 柏・逆井』が《Honorable Mention》に選出されました

ポラス株式会社

ポラスグループ ポラスガーデンヒルズ株式会社（本社：千葉県松戸市、代表取締役社長：石井 克利）による戸建分譲地『NOEN（ノエン）柏・逆井』が、「LIV HOSPITALITY DESIGN AWARDS 2025」において《Honorable Mention》に選出されました。

当分譲地は、過去にも「グッドデザイン賞」や「iF DESIGN AWARD」など国内外の主要なデザイン賞を多数受賞しており、今回の受賞により、そのデザイン性とコミュニティ形成の取り組みについて改めて高い評価をいただきました。

「LIV HOSPITALITY DESIGN AWARDS」について

3C Awards が主催する本賞は2020 年に設立され、住・食の空間における優れた建築・インテリアデザインを世界中から募り、表彰しています。「INTERNATIONAL DESIGN AWARDS (IDA)」や「ARCHITECTURE MASTER PRIZE (AMP)」の姉妹賞として位置付けられる、国際的な影響力を持つアワードです。

公式サイト：https://livawards.com/

受賞作品の紹介

■NOEN 柏・逆井

ポラスガーデンヒルズ株式会社

リードデザイナー ： 工藤 政希

その他のデザイナー：

松井 孝治、志保澤 敦、小山 慶、西村 馨、

株式会社estplus17 小西 範揚氏

【作品の概要】

かつてブルーベリー畑が広がっていた土地の記憶を継承し、エン(縁)が住民をつなぐ全8 棟の分譲住宅です。外部空間は、歩行者用の居住ゾーンと駐車スペースを分離し、南ひな壇の地形を活かした「野山のような自然」を再現しました。ゆとりある配棟によって生まれた余白には、コミュニティを育む場として地役権を設定した「路（みち）」と「広場」を計画。内部空間においても、自然や人とのつながりを程よく感じながら寛げる空間を実現しています。

【過去の受賞歴】

「2023 年度グッドデザイン賞」「2023 年度キッズデザイン賞」「ARCHITECTURE MASTER PRIZE 2023」「LONDON INTERNATIONAL CREATIVE COMPETITOIN（LICC）2023」、

「INTER NATIONAL DESIGN AWARDS( IDA ) 2024」「iF DESIGN AWARD 2024」

「MUSE DESIGN AWARDS 2024」「GERMAN DESIGN AWARD 2026」 他

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease