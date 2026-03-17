第98回アカデミー賞授賞式にて、アン・ハサウェイ、ロバート・ダウニー・Jr.、シガニー・ウィーバー、オデッサ・アザイオンら数々のセレブリティがヴァレンティノを着用
2026年3月15日(日)（現地時間）、米ロサンゼルスにて開催された第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優のアン・ハサウェイ、ロバート・ダウニー・Jr.、シガニー・ウィーバー、オデッサ・アザイオン等、多くのセレブリティーがヴァレンティノ（Maison Valentino)を着用し、レッドカーペットに登場しました。
アン・ハサウェイ (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
アン・ハサウェイ（Anne Hathaway）
レッドカーペットにて、2026年春夏オートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ（Specula Mundi）’ のドレスを着用
@maisonvalentino
#ValentinoSpeculaMundi
シガニー・ウィーバー (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
シガニー・ウィーバー（Sigourney Weaver）
レッドカーペットにて、2026年クルーズコレクションのドレスを着用
@maisonvalentino
#ValentinoCruise2026
オデッサ・アザイオン (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
オデッサ・アザイオン（Odessa A'Zion）
レッドカーペットにて、2026年春夏オートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ（Specula Mundi）’ のルックを着用
@maisonvalentino
#ValentinoSpeculaMundi
ジョー・アルウィン (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
ジョー・アルウィン（Joe Alwyn）
レッドカーペットにて、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用
@maisonvalentino
#ValentinoCustom
ニック・ケイヴ、スージー・ケイヴ (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
ニック＆スージー・ケイヴ（Nick and Sisie Cave）
ニックはレッドカーペットにて、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用。妻のスージーは2026年春夏コレクション’ファイアーフライズ（FIREFLIES）’ のルックを着用
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#ValentinoCustom
#ValentinoFireflies
ロバート・ダウニー・Jr.(PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)
ロバート・ダウニー・Jr.(Robert Downey Jr.)
プレゼンターとして登場したロバート・ダウニー・Jr.は、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用
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#ValentinoCustom