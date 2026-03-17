第98回アカデミー賞授賞式にて、アン・ハサウェイ、ロバート・ダウニー・Jr.、シガニー・ウィーバー、オデッサ・アザイオンら数々のセレブリティがヴァレンティノを着用

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ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

2026年3月15日(日)（現地時間）、米ロサンゼルスにて開催された第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優のアン・ハサウェイ、ロバート・ダウニー・Jr.、シガニー・ウィーバー、オデッサ・アザイオン等、多くのセレブリティーがヴァレンティノ（Maison Valentino)を着用し、レッドカーペットに登場しました。




アン・ハサウェイ (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

アン・ハサウェイ（Anne Hathaway）


レッドカーペットにて、2026年春夏オートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ（Specula Mundi）’ のドレスを着用



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#ValentinoSpeculaMundi




シガニー・ウィーバー (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

シガニー・ウィーバー（Sigourney Weaver）


レッドカーペットにて、2026年クルーズコレクションのドレスを着用



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#ValentinoCruise2026



オデッサ・アザイオン (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

オデッサ・アザイオン（Odessa A'Zion）


レッドカーペットにて、2026年春夏オートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ（Specula Mundi）’ のルックを着用



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#ValentinoSpeculaMundi



ジョー・アルウィン (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

ジョー・アルウィン（Joe Alwyn）


レッドカーペットにて、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用



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#ValentinoCustom



ニック・ケイヴ、スージー・ケイヴ (PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

ニック＆スージー・ケイヴ（Nick and Sisie Cave）


ニックはレッドカーペットにて、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用。妻のスージーは2026年春夏コレクション’ファイアーフライズ（FIREFLIES）’ のルックを着用

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#ValentinoCustom


#ValentinoFireflies



ロバート・ダウニー・Jr.(PHOTO CREDIT Valentino GettyImages)

ロバート・ダウニー・Jr.(Robert Downey Jr.)


プレゼンターとして登場したロバート・ダウニー・Jr.は、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別に制作したルックを着用



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#ValentinoCustom