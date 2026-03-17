【入間市】コストコ巨大グッズ 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

入間市は、三井アウトレットパーク入間や周辺の大型商業施設があり、さらにコストコへのアクセスもしやすい地域として知られています。

そのため大容量の食品、大型の日用品、アウトドア用品などをまとめて購入する家庭も多く、“まとめ買い文化”が根付いているエリアでもあります。

特にコストコでは大型クーラーボックス、特大収納ケース、折りたたみチェア、巨大保存容器、特大買い物バッグなど、サイズの大きな商品が多く、便利である一方で、家庭内に置いたときに想像以上にスペースを取ってしまうケースも少なくありません。

最初は「便利だから使う」「たくさん入るから助かる」と思って購入した大型グッズも、使う機会が減ったり置き場所が決まらなかったりして収納スペースに置いたままになるケースが多く見られます。

例えば物置に大きなクーラーボックスが置かれている、クローゼットに収納ケースが積まれている、ベランダにアウトドア用品が置きっぱなしになっているといった状態になる家庭も少なくありません。

また大型グッズはサイズが大きい、重い、分解しづらいといった理由から、自治体の回収に出すのが難しいと感じる方も多く、「そのまま保管している」というケースもよくあります。

3月は、新生活準備や模様替えなど家の収納を見直すタイミングです。

この時期に大型グッズを整理することで、部屋や収納スペースをより有効に活用できるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、入間市の生活スタイルに合わせた片付けサポートとして“コストコ巨大グッズ”回収キャンペーン を実施します。

大型クーラーボックス、収納ケース、アウトドア用品など大型ストック用品を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

使わなくなった大型グッズを、まとめて整理できる機会としてご利用いただけます。

背景と目的

入間市は大型商業施設やコストコ圏内という立地から、大容量商品や大型グッズを購入する機会が多い地域です。

そのため家庭には

・大型収納ケース

・アウトドア用品

・大容量保存容器

などの 大型ストック用品が残りやすい傾向があります。

特に

「買ったけど使っていない」

「サイズが大きくて置き場に困っている」

といったケースで、

収納スペースを圧迫している家庭も少なくありません。

こうした大型グッズ整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：コストコ巨大グッズ まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

特典内容：対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・大型クーラーボックス

・巨大保存容器

・折りたたみチェア

・大型収納ケース

・特大買い物バッグ

備考：事前見積もり時に 「入間市キャンペーン」 とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（入間市全域）

対応地域例

入間、豊岡、東町、扇町屋、久保稲荷、上藤沢、下藤沢、狭山台、宮寺、野田など

※上記以外も入間市全域で対応可能です。

大型グッズ整理でよくあるお悩み

・大型クーラーボックスの置き場に困っている

・収納ケースが増えすぎている

・アウトドア用品を整理したい

・ベランダや物置をスッキリさせたい

・大型グッズをまとめて処分したい

大型ストック用品でよく出る不用品例

アウトドア用品

収納用品

保存容器

保存容器

保管用品

回収品目の詳細例

アウトドア用品

クーラーボックス、折りたたみチェアなど

収納用品

大型収納ケース、ボックスなど

保存容器

大容量保存容器、ストックケースなど

買い物用品

特大バッグ、ショッピングバッグなど

保管用品

物置収納品、ストック用品など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・大型グッズをまとめて整理したい方

・収納スペースを広く使いたい方

・アウトドア用品を処分したい方

・入間市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

大型グッズや収納用品など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 入間市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/irumashi/

📰 入間市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/iruma-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)