【NEW】九州初上陸！メンズ美容サロン「ミダシー」福岡天神店が、2026年3月20日OPEN！ヒゲ脱毛・眉毛・ホワイトニングなど“男の第一印象”をトータルプロデュース

株式会社BSP

株式会社BSPは、2026年3月20日（金）、九州初進出となるワンストップ美容サロン「ミダシー福岡天神店」をグランドオープンいたします。

「ミダシー」は、人気YouTube番組『令和の虎』にて、百戦錬磨の投資家たちからその画期的なシステムを絶賛され、”完全オール”を達成した話題のサロンです。ビジネスとファッションの拠点である福岡・天神エリアの男性に向け、ヒゲ脱毛、眉毛スタイリング、ホワイトニングといったトータルケアを、「月1回・1時間・1万円」という圧倒的なタイパ＆コスパで提供。「福岡で自分磨きを始めたいけれど、どこがおすすめかわからない」「安いだけでなく信頼できるプロに任せたい」というニーズに応え、最短ルートで清潔感を手に入れられる新習慣を提案します。

公式URL：https://midacy.jp/

【令和の虎】Youtube登録者:150万人

【FULL】「実績がすごい」男のプレゼンに虎が唸る｡男性の身だしなみを整える「ミダシー」を全国展開したい【土橋 和貴】[614人目]令和の虎

▼動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=431cWe30PdA&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=431cWe30PdA&t=2s)

▼【令和の虎】林社長、竹ノ内社長の「ミダシー」体験動画

【前編】https://www.youtube.com/watch?v=-_GgWYrGfRs

【後編】https://www.youtube.com/watch?v=MyM-tOXidWg





■なぜ「ミダシー」が今、選ばれるのか

１.1時間で8種類のメニューを同時完了

独自の施術フローにより、ヒゲ脱毛・眉毛・ホワイトニング・鼻毛ワックス・ネイルケアなど、全8工程をわずか1時間で同時に完了させます。複数のサロンをハシゴする手間を省き、忙しい男性の時間を最大化します。

２.「月1回・1時間・1万円」のサブスクモデル

過剰な広告費を徹底的に削り、SNSや口コミを中心とした集客に特化することで、他店では真似できない「安い×高品質」な月額制を実現。「月1回・1時間・1万円」という継続しやすい価格設定で、常にベストな自分を維持できます。

３.200万件以上の実績を誇る最新機器

導入している最新脱毛機「BRILLIO」は、200万件以上の施術実績を誇り、照射口が－4℃まで冷却されるため、メンズ特有の濃いヒゲでも痛みを抑えた高い効果を発揮します。





■8種のミダシープラン施術内容

ヒゲ脱毛

眉毛スタイリング

ホワイトニング

鼻毛ワックス脱毛

手の甲、指脱毛

ネイルケア

フェイスパック

リップエステ

■料金・プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178797/table/4_1_d4de61570aa701aec2399a287e7cf4fa.jpg?v=202603180451 ]

※福岡天神店では、一部の施術が変更される場合がございます。





■ 福岡天神店オープニングキャンペーン

福岡天神店グランドオープンを記念して、ミダシーの魅力を体感いただくための特別価格をご用意いたしました。

ミダシー体験コース（全8種入り）：

通常19,980円（税込：21,978円） → 初回限定 4,980円（税込：5,478円）

公式URL：https://midacy.jp/





■ 店舗概要

店名：ワンストップ美容サロン「ミダシー」福岡天神店

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-1-8 エリアント大名6F

立地：西鉄福岡天神駅から、わずか徒歩5分

公式URL：https://midacy.jp/

公式LINE：https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40729vrapz&lp=ymkwoh&liff_id=2006161660-J3gEaKvO&var_1942280=pre-4980&var_1942281=Other_Other&var_1942282=prtimes(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40729vrapz&lp=ymkwoh&liff_id=2006161660-J3gEaKvO&var_1942280=pre-4980&var_1942281=Other_Other&var_1942282=prtimes)

Instagram：https://www.instagram.com/midacy_tenjin/

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