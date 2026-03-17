CBC、ブランドメッセージ「みちをひらく会社です。」を発表

株式会社CBCテレビ

株式会社CBCテレビ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松波 啓三）は、当社の企業としての在り方や未来に向けた姿勢を示すブランドメッセージ「みちをひらく会社です。」を策定し、本日発表いたしました。

本メッセージは、コーポレートブランディングの活動から生まれました。CBCが長年培ってきた揺るぎない土台を大切にしながら、未来に向けて全社一丸となって歩みを進めるための新たな旗印となります。

■未来へ向けたブランドの約束と背景

私たちのブランドの根底には、「真実と自由を求める」「価値の創造に生きる」「協同と責任をたっとぶ」というCBC『綱領』があります。1960年に制定されたCBC『綱領』は、私たちの原点です。この精神を未来へ受け継ぎ、挑戦や変化に前向きな会社であり続けたい。その新たな決意をメッセージに込めました。

■ブランドコンセプト

本メッセージを構成する「みち」と「ひらく」には、当社のブランドが目指す多面的な意味と決意が込められています。

・メッセージに込めた【３つの「みち」】

みちは、原点のパイオニア精神と、挑戦や変化に前向きな姿勢を表現しています。

未知：まだ知らないこと。まだ知られていないこと。

道 ：道のり、経過。人の守るべき義理。道徳。

満ち：いっぱいになる。基準に達する。

・メッセージに込めた【３つの「ひらく」】

ひらくは、綱領に込められた想いを表現しています。

啓く：人に教え導いて、悟りや理解を深めさせる。事柄を明らかにする。解き明かす。

拓く：未開拓の場所、未知の領域へと足を踏み入れる。誰も行ってこなかった挑戦をする。

開く：閉じていたものが開く。自分の殻を解き放って、隠すところなくする。

■ブランドサイトの公開について

ブランドメッセージの策定に伴い、私たちの想いをより深く知っていただくためのブランドサイトを本日公開いたしました。ぜひご覧ください。

CBC ブランドサイト：https://hicbc.com/brand/

■今後の展開

CBCは「みちをひらく会社です。」というブランドメッセージのもと、これからも、冒険心をもって「未知」をひらき、地域と手を取り合って新たな「道」をひらき、皆様の心が「満ち」た世界をひらき続けていきます。