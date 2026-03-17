“元気なキッズ”も“ワンちゃん”も！GWは幕張リゾートでグルメも遊びも大満喫

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『ゴールデンウィーク2026』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/

ホテルニューオータニ幕張では、2026年4月25日（土）～5月6日（水・休）の期間、例年人気の「ガーデンBBQ」はもちろん、「プールサイドアフタヌーンティー」と「ヨガ」がついに愛犬同伴OKとなり、屋外リゾートをこれまで以上に存分に満喫していただけます。お子さま向けには、本物のシェフからスイーツ作りを教わる「パティシエ体験」や、ホテルならではの屋内プレイ空間「オータニプレイランド」をご用意。都心から約30分の非日常空間で、ご家族皆さまでお楽しみいただける特別な休日をご提案します。

4月26日（日）より営業開始！個性あふれる3つのガーデンレストラン

爽やかな風が吹き抜けるガーデンスペースに、毎年人気のバーベキューや、総料理長プロデュースの隠れ家ダイニング、そしてプールサイドでのヌン活など、個性あふれる3つのレストランでGW限定グルメを満喫していただけます。

■ガーデンバーベキュー

新緑が美しい900坪のガーデンスペースでは、毎年人気の『ガーデンバーベキュー』が登場！じっくり焼き上げた肉厚でジューシーな「ポークスペアリブ」や、海鮮の旨みをとじ込めた「シーフードのホイル焼き」、さらにデザートには「ホットチョコレート＆マシュマロ」など、ホテルメイドのバーベキューグルメをご堪能いただけます。ご家族やご友人、愛犬と一緒に、手ぶらアウトドア体験をお楽しみください。

■プライムビーフ＆シーフードディナー

5月2日（土）～4日（月・祝）の3日間限定で、ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之が監修した特別な晩餐『プライムビーフ&シーフードディナー』を開催いたします。メインディッシュには、厳格な基準をクリアした「プライムビーフ」のローストをご用意。丁寧に火を入れ、肉本来の力強い旨みを引き出した逸品です。

Shell House外観

晩餐の舞台は、シックでモダンな水辺のプライベートハウス「Shell House（シェルハウス）」。数々の名店で研鑽を積んだ総料理長・小出裕之プロデュースのメニューで、至高の美食体験をお愉しみください。

■プールサイドアフタヌーンティーセット

爽やかな風と陽光に癒やされるプールサイドでは、屋外型アフタヌーンティー『プールサイドアフタヌーンティーセット』をお召し上がりいただけます。ホテルニューオータニの代名詞「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、旬のあまおうスイーツやボリューム満点のローストビーフサンドウィッチなど、珠玉のスイーツとセイボリーがテーブルを彩ります。さらに本年からは、愛犬の同伴も可能に！開放的なプールサイドで、ワンちゃんと一緒に優雅なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

愛犬とご一緒にガーデンレストラン利用のお客さま限定で、「愛犬用鯉のぼりマント」の無料ワークショップを開催いたします。手作りが苦手な方には、貸出用のマントや金太郎エプロンもご用意。美味しいお食事のあとは、青々としたガーデンで、こどもの日ならではの愛犬撮影会はいかがでしょうか。

※数量限定

■ガーデンバーベキュー

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/gardenbarbecue/

■プライムビーフ＆シーフードディナー

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/

■プールサイドアフタヌーンティーセット

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/poolsideafternoontea/

［期間］2026年4月26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）・3日（日・祝）

※「プライムビーフ＆シーフードディナー」は、5月2日（土）～4日（月・祝）

※愛犬同伴に関する注意事項はホテルウェブサイトをご確認ください。また、愛犬とのホテルへの入館はご遠慮ください。

ホテル内では、大人もお子さまも笑顔になれるイベントや宿泊プランも！

5月2日（土）～6日（水・休）の期間限定で、ホテル内の宴会場が遊び場『オータニプレイランド』に変身して登場！身体を動かせるエアー遊具に卓球コーナーや段ボールアート体験など、世代を超えて楽しめるコンテンツをご用意いたしました。天候に左右されない快適な屋内空間で、ご家族皆さまで笑顔あふれるひとときをお過ごしください。



■オータニプレイランド

［日時］2026年5月2日（土）14:00～17:00

5月3日（日・祝）、4日（月・祝）、5日（火・祝）10:00～17:00

5月6日（水・休）10:00～15:00

［日時］LAPIS（2階 宴会場）

［料金］大人 \1,000 / お子さま （4歳～小学生まで） \500 / 3歳以下のお子さま 無料

※料金には入場料、税金共。

https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/playland/

宿泊プラン『GWファミリーステイ』では、オータニプレイランドの入場券や、館内でご利用いただけるミールクーポンがセットになっているため、ご家族でグルメも遊びも満喫していただけます。

■宿泊プラン『GWファミリーステイ』

［日時］2026年5月2日（土）～5日（火・祝）

［料金］モデレートルーム（36平方メートル ） 2名さま \36,900～

スーペリアルーム（40平方メートル ） 2名さま \43,100～

※料金には、1泊室料、ミールクーポン（5,000円分または10,000円分）、オータニプレイランド入場券、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※ご予約はご宿泊の前日まで

https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/gwfamily/

憧れのパティシエに挑戦！「ホテルでパティシエ気分＆スーパースイーツビュッフェ」

子どもたちの憧れの職業といえば「パティシエ」！そんなパティシエ体験とビュッフェがセットになったイベント『ホテルでパティシエ気分＆スーパースイーツビュッフェ』を開催いたします。まずは人気の『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』をお召し上がりいただき、そのあとはシェフの手ほどきで、パイ生地を使った『サクサクピッツァパイ』と『いちごのふわふわパフェ』作りに挑戦します。

■ホテルでパティシエ気分&スーパースイーツビュッフェ

［日時］2026年5月5日（火・祝）

食事 11:30～13:15 / パティシエ体験 13:30～15:00［受付 13:15より］

［会場］食事 :オールデイダイニング「SATSUKI」(ロビィ階) / パティシエ体験：2階 宴会場

［料金］大人 \11,500 / お子さま［小学生］\5,000 / 幼児［4～6歳］\3,000

https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2026/patissier/

ワンちゃんも一緒に入場！「GWプールサイドヨガ」

GWの3日間限定で、Shell Poolのプールサイドにて『GWプールサイドヨガ』をご体験いただけます。輝くプールを眺めながら身体をほぐしてリフレッシュ！本年より愛犬の同伴も可能になりましたので、開放感あふれる空間でワンちゃんと一緒にお寛ぎください。ヨガ未経験の方もぜひどうぞ。

■GWプールサイドヨガ

［日時］2026年5月3日（日・祝）～5日（火・祝） 各日10:00～10:30

［会場］Shell Pool プールサイド

※ご宿泊のお客さま 無料 / 外来のお客さま 1名さま \1,000（税金共）

※事前予約制

※各日定員10名さま

※ドッグヨガではございません。

※愛犬同伴に関する注意事項はホテルウェブサイトをご確認ください。また、愛犬とのホテルへの入館はご遠慮ください。

https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/poolside-yoga/

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『ゴールデンウィーク2026』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/gw/

［期間］2026年4月25日（土）～5月6日（水・休）

※最新情報はホテルウェブサイトをご覧ください。

※画像はイメージです。