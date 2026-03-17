ブックオフ、BPLab、厚木市、市内5大学等と不要品回収サービス「R-LOOP」を活用した初の産官学連携となる衣料品等リユース及びリサイクルの推進に関する連携協定を締結

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）と、雑貨・衣料品回収ボックス「R-LOOP（アールループ）」を共同運営する株式会社BPLab(代表取締役：八代 直樹)は、厚木市（市長：山口 貴裕）、市内5大学等と、R-LOOPを活用した衣料品等リユース及びリサイクルの推進に関する連携協定を2026年3月16日（月）に締結しました。R-LOOPを活用した産官学連携協定は国内初となります。

この連携協定により、2026年4月1日（水）より、厚木市役所本庁舎、市内大学、スポーツセンター等、市内31カ所にR-LOOPボックスを設置し、地域住民の皆さまに“すてないライフスタイル”を提供し、リユース・リサイクルによる循環型社会の実現に取り組んでまいります。

前列：（左）BPLab 八代代表、（中）厚木市 山口市長、（右）ブックオフ 井上執行役員 後列：（左から）公益財団法人厚木市スポーツ協会 宮崎理事長、 東京工芸大学 吉野学長、松蔭大学 石上教授、 神奈川工科大学 久保田常務理事、湘北短期大学 高橋学長、東京農業大学 多田農学部長

■連携協定概要

▽協定法人

厚木市、公益財団法人厚木市スポーツ協会、神奈川工科大学、松蔭大学、湘北短期大学、東京工芸大学、東京農業大学、ブックオフコーポレーション株式会社、株式会社BPLab



▽連携内容

循環型社会の形成を推進するため、資源の再利用や再資源化をしやすい環境整備を推進する。

・リユースの推進に関すること。

・その他循環型社会の推進に資すること。

▽回収運用開始、ボックス設置場所

2026年4月1日（水）、市内31カ所を予定。



▽回収できるモノ（１度回収したモノは返却できません）

※衣料品全般

・著しく汚れているもの、汚物がついているものは回収できません。

・使用済みのマスクや下着類は回収できません。

※ファッション雑貨、生活雑貨、おもちゃ・ぬいぐるみ、スポーツ用品など

・廃棄物、または破損などでそれ自体が使用できないものは回収できません。

・電源コードが付いている家電類、バッテリーが内蔵されているものは回収できません。

・刃物などの危険物、火器類など発火のおそれがあるものは回収できません。

・飲食物、化粧品、液体物は回収できません。



■R-LOOPについて

生活者に“すてない選択”という新たなライフスタイルを提供するR-LOOPは、所定のボックスを設置するだけで不要な⾐料品・雑貨を回収し、簡単にリユースやリサイクルにつなげられるシステムです。繊維製品の回収・再生の循環プラットフォームを運営する株式会社BPLab と共同運営しております。



「リユースショップへ持ち込む時間がない」「フリマアプリなどでの梱包が面倒」といった理由により、やむなく捨てざるを得なかった生活者に、手間なく不要品を手放し次に必要とする方へと循環するサービスとして2024年11月にスタートし、2026年2月末時点で、総回収量約55トン、設置場所は400か所を超えております。

回収された雑貨・衣料品は、当社サーキュラーベースで分別後、ブックオフの海外店舗『Jalan Jalan Japan』をはじめ、様々な形で「次に使う人」にお届けし、リユースすることが難しい繊維製品は、BPLabのリサイクルパートナーを通じて再生資源として循環しています。



R-LOOPホームページ：https://www.rloop.jp/



■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシア・カザフスタン共和国での海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/