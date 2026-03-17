北九州市企業成長促進セミナー（第2回）を開催しました

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、北九州市より受託し、「北九州市企業成長促進セミナー（第2回）」を2026年2月6日（金）、BIZIA小倉にて開催しました。



本セミナーは、北九州市の地域経済の持続的な発展を目的として実施、今回は「新規事業の基本と実践」をテーマに、経営者や経営企画部門、新規事業部門の皆様を対象に、講演とワークショップを組み合わせた実践的なプログラムを提供しました。

■セミナー開催概要

北九州市企業成長促進セミナー 未来を切り拓く挑戦企業へ！『新規事業』の基本と実践

開催日時: 2026年2月6日（金）14:30～17:00

会場: BIZIA小倉 2F コワーキングフロア（福岡県北九州市小倉北区魚町3丁目5-5）

参加者数: 10名

登壇者: 北九州市立大学大学院 マネジメント研究科

教授・研究科長 松永 裕己氏

北九州市立大学大学院 マネジメント研究科

准教授 高橋 秀直氏

主催: 北九州市

事務局: パーソルテンプスタッフ

プログラム:

（1）開会挨拶・事業内容説明

（2）講演: 高橋 秀直氏

「新規事業開発の基本の『き』」

・新規事業論: 既存事業と新規事業の違い、新規事業開発の基本的な流れ

・具体的施策と注意点

（3）ワークショップ・ネットワーキング

・フェーズに応じたフレームワークを活用したグループワーク／個人ワーク

・参加者同士のネットワーキング

■当日の様子

当日は、「新規事業をこれから始めたい」「すでに取り組んでいるが推進に課題を感じている」といったさまざまな立場の参加者が集まりました。講演パートでは、高橋 秀直氏より、新規事業を進める際に押さえるべき基本的な考え方や、実務に落とし込む際のポイントについて、具体例を交えながら解説が行われました。参加者は、自社の状況と照らし合わせ熱心にメモを取っていました。

後半のワークショップでは、マンダラートやビジネスモデルキャンバスなどを用いながら自社の現状と課題を整理。松永 裕己氏、高橋 秀直氏のファシリテートのもと、各テーブルに配置したサポーターを交え、参加者同士で活発な意見交換を行い、新たな視点や気づきを得る場となりました。また、ネットワーキングの時間では、業種や立場を越えた交流が活発に行われました。

パーソルテンプスタッフは、今後も北九州市をはじめとした地域と連携し、企業の成長支援や人材育成を通じて、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。