日進市におけるまちづくりに関する包括連携協定を締結

プライム ライフ テクノロジーズ株式会社

プライム ライフ テクノロジーズ株式会社（東京都港区港南二丁目16-4／代表取締役社長 道浦正治、以下、PLT）とPLTグループのトヨタホーム株式会社およびミサワホーム株式会社、トヨタホームの子会社トヨタすまいるライフ株式会社の4社は、本日付で愛知県日進市（市長 近藤裕貴）との間に「日進市におけるまちづくりに関する包括連携協定書」を締結しました。

本協定は、包括的な連携のもと相互に協力し、日進市内の「赤池駅」、「日進駅」、「米野木駅」の周辺エリアの整備、開発および保全を通じて地域経済の活性化を図るとともに、市街地としての魅力創造、持続可能なまちの実現を図ることを目的として締結するものです。

主な連携事項は

・良好な住環境や豊かな生活の創出に関すること

・にぎわい創出や街の魅力向上など地域活性化に関すること

・その他、相互の連携による取組が必要と認められること

PLTグループは、“未来をまちづくるPLT”をコーポレートメッセージに掲げ、まちづくり、住まいづくり、建設を通して、良質な住まいの提供や快適な住環境の普及に努めるなど、顧客課題と社会課題の解決に取り組んでいます。なかでも強みとするまちづくりにおいては、トヨタホームおよびミサワホーム、トヨタすまいるライフの3社とも、愛知県で長きにわたり事業活動を展開してきており、これまでに培ったノウハウと実績、信用をベースに、地元企業として地方自治体との連携を積極的に推進しエリアの魅力向上や地域活性化に貢献してまいります。

以 上

【包括連携協定締結式】