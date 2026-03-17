【飲食業向け】営業許可・食品衛生責任者・深夜酒類提供...開業に必要な届出一覧を「許認可ナビ」がAI診断

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI許認可・届出ガイドサービス「許認可ナビ」（https://kyoninka.xyz）において、飲食業の開業に必要な許認可・届出を業態別に診断する機能を提供しています。

飲食業の開業に必要な届出は10種類以上

飲食業を開業するには、保健所への「飲食店営業許可」の取得が必須ですが、それだけでは不十分なケースが多くあります。業態によって必要な届出は大きく異なります。

- カフェ・レストラン: 飲食店営業許可、食品衛生責任者の配置- 居酒屋・バー（深夜営業）: 上記に加え「深夜酒類提供飲食店営業」の届出（警察署）- テイクアウト・デリバリー: 業態によっては「菓子製造業」「そうざい製造業」の許可が別途必要- キッチンカー: 営業場所ごとの許可が必要で、複数自治体にまたがる場合はそれぞれ申請

東京商工リサーチの調査によると、新設法人数は年間15.3万社に達し過去最多を記録しています。このうち飲食業は常に上位を占めており、開業時の届出漏れによるトラブルも後を絶ちません。

届出漏れのリスク

食品衛生法に基づく営業許可を取得せずに営業した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。また、深夜酒類提供飲食店営業の届出を怠った場合も風営法違反となります。

「知らなかった」では済まされないにもかかわらず、必要な届出の全体像を正確に把握するのは容易ではありません。管轄が保健所・警察署・消防署・税務署と分かれており、それぞれの申請タイミングも異なるためです。

許認可ナビの飲食業向け診断

許認可ナビでは、業態（レストラン、居酒屋、カフェ、テイクアウト等）を選択するだけで、必要な許認可・届出を一覧で表示します。各手続きについて、根拠法令・申請先・必要書類・標準処理期間・費用目安を整理し、開業までのスケジュール作成に役立てていただけます。

飲食業での開業を検討されている方は、まず許認可ナビで必要な届出の全体像をご確認ください。

※ 本サービスは行政書士法に基づく代理申請ではありません。具体的な申請手続きについては行政書士等の専門家にご相談ください。

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love