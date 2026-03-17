【JPIセミナー】「広島県における未来を見据えた新病院プロジェクトの進捗と課題」3月27日(金)＜広島開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、広島県 健康福祉局 医療機能強化担当部長 渡部 滋 氏を招聘し、広島県における未来を見据えた新病院プロジェクトの進捗と課題について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17616(https://www.jpi.co.jp/seminar/17616?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<広島開催>【会場受講限定】

高度医療・人材育成拠点構想

広島県における未来を見据えた新病院プロジェクトの進捗と課題

～病院の再編・統合 機能の拠点化 合意形成～

〔開催日時〕

2026年03月27日(金) 10:00 - 12:00

〔講師〕

広島県

健康福祉局

医療機能強化担当部長

渡部 滋 氏

〔講義概要〕

医師や診療科の偏在や都市部における医療機能の重複などの課題に対し、効率的で持続可能な医療提供体制を維持するため、医療機能の再編により医療資源を集約し、高度な医療や多彩な症例が集積する「高度医療・人材育成拠点」を整備することにより、全国から意欲ある若手医師を惹き寄せ、患者の状態に応じた切れ目のない医療を提供する地域完結型医療を実現するとともに、医育機関等との連携・協働により、医療人材の育成と地域への医師派遣（循環）体制の構築をする必要がある。

医療を取り巻く状況が大きく変化する中、官学民一体となって「オール広島」で実現を目指す「高度医療・人材育成拠点構想」の目的や課題等を詳説する。

〔講義項目〕

１. なぜ、病院を統合・再編するのか

（１） 医師の不足・偏在

（２） 救急医療体制の危機

２. 高度医療・人材育成拠点構想とは何か

（１） 高度医療の拠点

（２） 人材育成の拠点

３. 基本計画の見直し

４. 地方独立行政法人広島県立病院機構の設立

５. 県立広島病院移転後はどうなるのか

６. 合意形成に向けた取り組みと今後の課題

７. 関連質疑応答

８. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔会場〕

広島市文化交流会館

広島県広島市中区加古町3-3

082-243-8881

https://h-bkk.jp/

〔受講料〕

1名：37,290円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17616(https://www.jpi.co.jp/seminar/17616?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。