恋はまるでCGI？Z世代の恋愛詩人、Regina Song（レジーナ・ソング）がセカンド・アルバムからの先行シングル「CGI」をリリース

The Orchard Japan

シンガポールの愛されヒロイン、レジーナ・ソング（Regina Song） が、爽やかな新曲「CGI」のリリースと共に新たな音楽フェーズへと踏み出した。幻想的なイメージや神話的なモチーフが織り込まれた本楽曲は、前作EP『the gates』で提示されたコンセプト世界をさらに発展させたもの。あまりにも魅力的で、まるでコンピューターで作られたかのように思える相手に恋をしてしまう、目が回るような感覚が描かれた。そして、その人と過ごす時間があまりにも魔法のように感じられるからこそ、別れがよりいっそう痛みを伴うものになることを表現している。

「CGI」は、今年５月にリリースが予定されているレジーナのセカンド・アルバムからのファースト先行シングルで、新章のサウンドと世界観の土台を築く楽曲となっている。

デビュー・アルバム『fangirl』では、“遠くから恋に落ちる体験”を描いた作品だったのに対し、次作についてレジーナは「恋に落ちる感情や人間関係、そして人生を変えるような愛をめぐる“気まぐれで幻想的な探求”」だと語る。

サウンド面では、これまでよりも地に足のついた、グルーヴを重視したサウンドへの変化を示している。その進化は、かつての無垢な自分を乗り越えながらも、リスナーの心を最初に掴んだ“ファンガール”としての本質を失わずに、大人の女性へと移り変わっていくレジーナの姿を映し出している。

2026年5月にセカンドアルバムのリリースを控えたレジーナ・ソングは、この刺激的な新章において、自身の新たな一面を探求していくことを楽しみにしている。

レジーナ・ソング（Regina Song）について

シンガポール出身のポップアーティスト、レジーナ・ソング（Regina Song） は、キャッチーなポップアンセムと心に残るラブソングで世界中のリスナーを魅了。彼女の音楽は、若者たちの等身大の感情を鮮やかに描き出している。

2024年にデビューアルバム『fangirl』をリリースし、瞬く間にアジアを代表する新進気鋭のミュージシャンのひとりとして注目を集める。代表曲「the cutest pair」はSpotifyで5,900万回以上再生され、TikTokでは200,000本以上の動画で使用されるなど、世界的な人気を誇る。2025年1月には初の東南アジアツアーを開催し、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ、マニラなどの都市でライブを行い、全公演ソールドアウトを達成。さらに「Wanderland Festival」や「Lalala Festival」といった著名な音楽フェスにも出演し、今やアジアを代表する若手ポップスターとしてその名を広めている。

日本では、昨年5月に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で「最優秀アジア楽曲賞」に『the cutest pair』がノミネートされ、授賞式への参加のために来日したことでも注目を集めた。さらに11月には、渋谷・Spotify O-EASTで開催された第22回東京国際ミュージック・マーケット「TIMMショーケースライブ YouTube Music Nights Presents ASIA DAY」に出演し、日本で初となるパフォーマンスを披露。恋するZ世代の“恋愛詩人”として、その実力と魅力を存分に見せつけた。

■リリース情報

Regina Song（レジーナ・ソング）

ニュー・シングル「CGI」配信中

配信リンク：https://orcd.co/cgi

レーベル：Play by NANA

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。