貿易DXのShippio、「DXイノベーション大賞2025」ベンチャー部門にて審査員特別賞を受賞

株式会社Shippio

貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、一般社団法人日本オムニチャネル協会が主催する「DXイノベーション大賞2025」ベンチャー部門において、「審査員特別賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードの表彰式は2026年2月27日、虎ノ門ヒルズフォーラムで開催された「オムニチャネルDay」内にて執り行われました。

アワード概要とShippioのエントリー内容

「DXイノベーション大賞2025」は、既存の枠組みを超えた挑戦や、社会全体へ影響を与えるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進事例を称えるアワードです。

Shippioが事業を展開する貿易・通関の領域は、半世紀にわたり業務フローが大きく変わらず、膨大な紙書類や属人的な「勘と経験」に依存してきました。一方、通関件数は2016年から2024年で約8倍に急増、かたや専門知識が必要な通関業務従事者数は横ばいが続くという深刻な課題を抱えています。 今回、Shippioがベンチャー部門「審査員特別賞」を受賞した取り組み内容は以下の通りです。



1. 創業60年超の老舗通関会社との共創による「AI×実業」の推進

Shippioは2022年に通関会社（協和海運株式会社）をM&Aによりグループ化し、通関事業に直接参入しました 。協和海運株式会社内のDXを推進しながら、現場の深いドメイン知識とテクノロジーを融合させ2社が新たなプロダクトであるAI通関クラウド「Shippio Clear」を共同開発しました。老舗企業とスタートアップとのシナジー、そして貿易業界における先進的なAI推進の成果としてプロダクトを開発・実装した点が評価されました。

2. AI通関クラウド「Shippio Clear」による業務工数70％削減の実現

2025年9月に提供開始したAI通関クラウド「Shippio Clear」において、精度97%のAI-OCRによる書類情報の自動読み取りや、金額・数量の自動計算、NACCS（輸出入・港湾関連情報処理システム）形式への自動変換機能を実装 。手作業での転記や目視チェックの手間を劇的に解消し、確認作業を1/10に短縮、全体の業務工数70%削減を実現した圧倒的な成果が評価されました。

3. 個社の最適化を超えた「業界全体のDX」へのアプローチ

「一人、一企業がDXしても効果は薄い」という貿易業務の特性に対し、荷主・フォワーダー・通関・倉庫など多様なステークホルダーを繋ぐプラットフォーム「Shippio Platform」を展開。一企業にとどまらない業界全体のDXを推進し、日本の競争力を根底から支える”持続可能な物流インフラ”の構築に寄与している点が、本アワードの掲げる「共創」のテーマと高く合致しました。

「DXイノベーション大賞2025」について

Shippioと協和海運が共同開発したAI通関クラウド「Shippio Clear」

主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会

概要：未知の分野への挑戦や新サービスの創出を行い、社会全般に影響を与えるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進した企業・担当者を称え、ビジネスの共創を応援するアワード。

アワード詳細・受賞結果： https://dxmagazine.jp/news/dxin26/

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）