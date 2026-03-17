【ホームドラマチャンネル】オリジナル番組「ほろ酔い女の、湯けむり鉄道旅」3月19日(木)よる11時放送！ “よしめぐ”こと吉田恵美が鬼怒川温泉を満喫♪

ほろ酔い女の、湯けむり鉄道旅

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“よしめぐ”こと吉田恵美が、特急「リバティ」からの車窓を堪能し鬼怒川温泉で露天風呂を満喫。旅の醍醐味である地酒飲み比べや、居酒屋での地元民との乾杯も。心地よい風情と酔い心地に身を任せ、ゆったりとした大人の一人旅をお届けします。

CSホームドラマチャンネルで独占放送！

放送日：3月19日(木)後11:00～

吉田恵美

1998年12月10日生まれ。ホリプロ所属。

東京薬科大学卒業。在学中に「ミス東京薬科大学2017」 グランプリや「ミスいちご2018」に 選出される。

趣味は野球、サッカー、サウナ、競馬。特に野球への造詣が深く、YouTube 『片岡篤史チャンネル』のアシスタントや、 中日ドラゴンズ公認番組『ドラナビ』への出演、プロ野球実況配信など、スポーツ分野で精力的に活動。

その他、ABEMA『WINTICKET ミッドナイト競輪 』 レギュラー出演、『週刊プレイボーイ』『FRIDAY 』グラビア出演などマルチに活躍中。

●予告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bXfbMPcWyjI ]

番組の詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/horoyoiよしめぐのコメント動画も！

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