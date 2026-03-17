【ホームドラマチャンネル】オリジナル番組「ほろ酔い女の、湯けむり鉄道旅」3月19日(木)よる11時放送！ “よしめぐ”こと吉田恵美が鬼怒川温泉を満喫♪
松竹ブロードキャスティング株式会社
(C)松竹ブロードキャスティング
吉田恵美
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bXfbMPcWyjI ]
番組の詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/special/horoyoi
よしめぐのコメント動画も！
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
(C)松竹ブロードキャスティング
ほろ酔い女の、湯けむり鉄道旅
“よしめぐ”こと吉田恵美が、特急「リバティ」からの車窓を堪能し鬼怒川温泉で露天風呂を満喫。旅の醍醐味である地酒飲み比べや、居酒屋での地元民との乾杯も。心地よい風情と酔い心地に身を任せ、ゆったりとした大人の一人旅をお届けします。
CSホームドラマチャンネルで独占放送！
放送日：3月19日(木)後11:00～
吉田恵美
1998年12月10日生まれ。ホリプロ所属。
東京薬科大学卒業。在学中に「ミス東京薬科大学2017」 グランプリや「ミスいちご2018」に 選出される。
趣味は野球、サッカー、サウナ、競馬。特に野球への造詣が深く、YouTube 『片岡篤史チャンネル』のアシスタントや、 中日ドラゴンズ公認番組『ドラナビ』への出演、プロ野球実況配信など、スポーツ分野で精力的に活動。
その他、ABEMA『WINTICKET ミッドナイト競輪 』 レギュラー出演、『週刊プレイボーイ』『FRIDAY 』グラビア出演などマルチに活躍中。
●予告動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bXfbMPcWyjI ]
番組の詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/special/horoyoi
よしめぐのコメント動画も！
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４
IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５
【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）
視聴方法ページはこちら
https://www.homedrama-ch.com/page/howto