【ライブ解説】生成AIで「資料作成」はどう変わるか？構成からブラッシュアップまで、1,500社の支援実績を持つSTANDARDが徹底解説（3/27開催）

株式会社STANDARD

株式会社STANDARD（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 海）は、2026年3月27日（金）、生成AIを資料作成業務の中で実務的に活用するための具体的なアプローチを紹介するWebセミナーを開催いたします。本セミナーでは、構成案の検討、情報整理、論点整理、表現のブラッシュアップといった資料作成の各工程を題材に、生成AIをどのように活用すれば作業負荷の軽減とアウトプット品質の向上を両立できるのかを、実演を交えながら具体的に解説します。

セミナーお申し込みはこちら :https://standard-dx.com/post_seminar/ai-agent_3■セミナー概要

前回開催の『生成AIが実現する、”眠れるデータ”の価値創出サイクル』セミナー(https://standard-dx.com/post_seminar/ai-agent_2)では、過去トラブルデータの活用をテーマに、多くの反響をいただきました。



その中で特に多く寄せられたのが、生成AIを単なる便利ツールとして使うだけでなく、実際の業務成果につながる形でどう活用していくのか、というご関心でした。

そこで今回は、業種・職種を問わず多くのビジネスパーソンに共通するテーマである「資料作成」を取り上げます。



資料作成は、構成を考える、必要な情報を整理する、伝わる表現に磨き込む、といった複数の工程から成り立っています。

本セミナーでは、こうした一連の流れの中で、生成AIをどのように活用すれば、作業負荷の軽減とアウトプットの質向上を両立しやすくなるのかを、実演を交えながら具体的に解説します。



単に文章を生成させるだけではなく、構成案の検討、論点整理、情報の要約、表現のブラッシュアップといった場面で、生成AIをどのように使い分けると実務で機能しやすいのか。

資料作成業務における、現実的で再現性のある活用アプローチをお伝えします。

｜本セミナーでじっくりお伝えすること

・生成AIを「時短ツール」で終わらせず、資料作成プロセスの中で実務的に活用するための考え方

・【実演デモ】構成案の作成、情報整理、論点の磨き込み、表現のブラッシュアップまでを含めた資料作成フロー

・個人利用にとどまらず、組織内で活用を広げていくための段階的な進め方と支援の考え方

｜お申し込み特典

本セミナーにお申し込みいただいた方には、第1回・第2回セミナーの動画アーカイブを事前に共有いたします。

これまでの内容を振り返った上でご参加いただくことで、当日の内容をより具体的にイメージしながらご覧いただけます。

｜こんな方におすすめ

・資料作成に多くの時間を要しており、生成AIによる効率化と品質向上の両立を模索している方

・生成AIを使い始めたものの、下書き作成や要約など一部の用途に留まっている方

・個人任せではなく、組織として資料作成の進め方を見直したい推進担当者様

・前回のセミナーを受け、さらに具体的な実務への組み込み方を知りたい方

セミナーお申し込みはこちら :https://standard-dx.com/post_seminar/ai-agent_3

※本セミナーは、同業他社様や個人の方のお申込みをお断りいたしております。

｜登壇者

株式会社STANDARD

執行役員 統括パートナー

蓋盛 元希

富士通/Deloitte/BCGにて、戦略策定等の上流工程から、データ分析・システム実装といった現場実装に至るまでの全業務プロセスをリード・経験。BCGでは、岸田政権「デジタル人材育成」政策に参画し、人材育成カリキュラム作成・企業DX推進プログラム等を担当。約2,000名の人材育成・輩出に貢献。

2023年STANDARD参画後、デジタル人財育成・DXコンサルティング業務を主導。

株式会社STANDARD

マネージャー

田中 康介

ソフトバンクでの法人営業からキャリアをスタート。その後、コンサルティングファームやスタートアップにて、DX構想策定/新規事業企画の上位レイヤーから、データ分析/システム開発などの実行レイヤーまで一気通貫でリード。

直近では生成AIを活用した新サービス開発において、事業計画策定からプロトタイプ開発、リリース後のデータ分析まで、ビジネス・テクノロジー両面で主要な役割を担う。

セミナーお申し込みはこちら :https://standard-dx.com/post_seminar/ai-agent_3

《その他セミナー情報と資料請求はこちら》

・セミナー&アーカイブ配信ページ：https://standard-dx.com/seminar

・一括資料請求：https://standard-dx.com/download/document_service_multi

株式会社STANDARDについて

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」というミッションのもと、株式会社STANDARDは日本企業のDX内製化を牽引しています。1,500社を超える豊富な支援実績から得た知見を活かし、人材育成から戦略立案、AI実装までをワンストップで提供します。

当社が提唱するのは、社員のマインドセットから変える「ヒト」を中心とした変革です。独自のDX個別教育プラットフォームを通じて、各企業の課題や社員一人ひとりのレベルに最適化された育成カリキュラムを提供し、組織全体のデジタルリテラシーと実践力を底上げします。さらに、プロフェッショナルなコンサルタント陣がアジャイルな手法でプロジェクトをリードすることで、DXの大きな壁とされる「収益化」までの期間を大幅に短縮。半年～1年という短期間で確かなビジネスインパクトを創出します。持続可能なDX推進体制を自社内に構築したい企業に対し、最短距離で成果へと導く伴走型のパートナーシップを提供しています。

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