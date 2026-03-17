【年収873万円】JavaScriptエンジニア案件2026年3月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「JavaScriptエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

42,270件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・JavaScript案件の平均年収873万円

・リモート案件は84.5%

・JavaScript案件の占有率は全体の9.72%

■目次

JavaScriptの案件別平均年収ランキングは12位（873万円）

JavaScriptの案件数ランキングは4位（案件比率 9.21%）

JavaScript案件のリモートワーク比率

JavaScript案件のフレームワーク別動向

JavaScript案件の多い業界

JavaScript案件の職種

JavaScriptの特徴

JavaScriptで作れるもの

JavaScriptスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-8）に掲載されたJavaScript求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年3月16日

・対象件数：

42,270件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-8）

JavaScriptの案件別平均年収ランキングは12位（873万円）

JavaScript案件の平均月額単価は72.7万円、平均年収は873万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは12位に位置しています。

JavaScriptはReactやVue.js、AngularといったフロントエンドフレームワークやNode.jsによるサーバーサイド開発により、フロントエンドからバックエンドまでフルスタックで対応できます。

産業面ではSaaS・EC・スタートアップ系サービスなど幅広い業界での採用が非常に多く、SPAやBFF構成などモダンなWeb開発案件も増加しています。単価はトップクラスの言語にはやや及ばないものの、Web開発の基盤言語としての圧倒的な需要と技術エコシステムの充実から、今後も安定した成長が見込まれています。

JavaScriptの案件数ランキングは4位（案件比率 9.21%）

2026年3月時点でJavaScriptの案件は市場全体の9.21%を占め、案件数は4位、平均月額単価は72.7万円と安定した水準を維持しています。

ReactやVue.js、Angularを中心に、SaaS・EC・スタートアップ系サービスなどWeb業界で幅広く採用されており、Node.jsによるサーバーサイド開発やSPA構築に関連する案件も根強い需要があります。

近年はNext.jsやNuxtなどモダンフレームワークの普及により、SSRやBFF構成を活用した開発案件が増加しています。TypeScriptやDocker、AWS/GCPなどの周辺スキルを併せ持つことで、高単価案件の獲得につながります。

JavaScript案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-8)

2026年3月時点のJavaScript向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが27.4％、一部リモートが57.1％、常駐が15.5％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると84.5％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が主流といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが0.1%増加し、一部リモートが0.1%減少しました。JavaScriptはWeb系サービスでの採用が多く、フロントエンドやNode.js開発はリモート環境との親和性が高いため、安定したリモートワーク比率を維持しています。

前年同月比ではフルリモートが5.9%増加した一方、一部リモートが16.2%減少し常駐が10.3%増加しており、オフィス回帰の動きも見られます。ただしフルリモートの需要は着実に伸びており、JavaScript案件では今後もリモート中心の働き方が主流となるでしょう。

JavaScript案件のフレームワーク別動向

（案件数：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-8)

2026年3月時点のJavaScriptフレームワーク別案件数では、1位がReactで25,102件、2位がVue.jsで10,185件、3位がNode.jsで6,734件、4位がNext.jsで6,200件、5位がAngularで2,473件です。

Reactはコンポーネント指向の設計でSaaSやWebアプリなど幅広い開発に採用されており、案件数が突出しています。Vue.jsは学習コストの低さから中小規模の開発で人気が高く、Node.jsはサーバーサイド開発で安定した需要があります。

Next.jsはSSRや静的サイト生成を活かしたモダン開発で成長中、Angularは大規模な業務システムで根強い需要があります。ReactやNext.jsに加え、TypeScriptやクラウド技術を習得することで単価向上が期待できるでしょう。

（月額単価：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-8)

2026年3月時点のJavaScriptフレームワーク別の月額単価は、1位がNext.jsで80.6万円、2位がNuxtJSで80.3万円、3位がReactで79.2万円、4位がNode.jsで79.1万円、5位がReactNativeで78.7万円です。

上位にはSSR対応のモダンフレームワークやサーバーサイド技術が並んでおり、フルスタックでの設計力やパフォーマンス最適化に対応できるエンジニアが求められることが高単価の要因です。

今後はNext.jsやNuxtJSといったSSRフレームワークの需要はモダンWeb開発の拡大に伴い堅調に推移する見込みです。一方、ReactやNode.jsは案件数が豊富で安定した需要がある反面、参入するエンジニアも多いため単価は横ばいが予想されます。

JavaScript案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-8)

2026年3月時点のJavaScript案件は、サービスが5.47%（2,314件）で1位、WEBサービスが5.33%（2,254件）で2位、toBが3.02%（1,278件）で3位、SIer・業務系が1.93%（817件）で4位、toCが1.64%（692件）で5位となり、上位5業界で全体の約17.4%を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占めるのは、ReactやNext.jsによるフロントエンド開発がWeb系サービスと親和性が高いためです。toBやSIer・業務系が続く背景には、業務システムのWeb化やUI刷新にJavaScriptが広く活用されている点があります

今後はフルスタック開発の普及に伴い、toC領域に限らずヘルスケアや金融などの業界でもJavaScript案件の増加が見込まれます。フリーランスとしてはフロントエンドに留まらず、Node.jsやTypeScriptの知見を広げておくことで案件の選択肢を増やせるでしょう。

JavaScript案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-8)

2026年3月時点のJavaScript案件の職種は、バックエンドエンジニア17.22%（7,280件）が最多、次いでフロントエンドエンジニア16.60%（7,016件）、サーバーサイドエンジニア13.45%（5,686件）、インフラエンジニア12.67%（5,356件）、マークアップエンジニア9.09%（3,840件）です。

バックエンドエンジニアが最多である理由は、Node.jsを活用したAPI開発にJavaScriptが広く使われているためです。また、ReactやVue.jsによるUI構築需要を背景に、フロントエンドエンジニアが僅差で続くのはJavaScriptならではの傾向といえます。

今後もフロントエンド/バックエンド双方の需要が中心となる一方で、サーバーサイドやインフラまで横断的に担えるエンジニアの価値が高まると見込まれます。フリーランスとしてはTypeScriptやクラウド連携のスキルも掛け合わせることで、より高単価な案件を獲得しやすくなるでしょう。

JavaScriptの特徴

JavaScriptはWebブラウザ上で動作する動的型付けのプログラミング言語で、フロントエンドからバックエンドまで一貫して開発できる汎用性の高さが特徴です。

主要フレームワークであるReactやVue.js、Next.jsにはコンポーネント設計、状態管理、SSRなどの機能が備わっており、UI構築からAPI開発まで幅広い実装が可能です。

特にWebサービス、toB、SIer・業務系、toC領域での採用実績が豊富で、Node.jsによるサーバーサイド開発やTypeScriptの普及により、スタートアップから大企業まで標準言語として広く定着しています。

こうした背景から、JavaScriptエンジニアはフロントエンドを中心に需要が高く、バックエンドやインフラ領域にも対応できるフルスタック人材が市場で評価されやすいです。

JavaScriptで作れるもの

JavaScriptはフロントエンド開発にとどまらず、バックエンド、モバイルアプリ、デスクトップアプリなど幅広い領域で活用されており、ReactやNext.jsといったフレームワークを用いることでSPA、SSR対応サイト、管理画面付きのWebサービスまで一貫して開発できます。

Node.jsによるAPI開発やリアルタイム通信の実装も効率的に行えます。さらにElectronやReact Nativeを活用すれば、デスクトップアプリやモバイルアプリにも対応できる点がJavaScript特有の強みです。

こうした汎用性の高さから、WebサービスやtoB向け業務システム、toC向けアプリの開発に多く採用されており、特にスタートアップやSaaS企業での利用率が高く、プロトタイプからプロダクション環境まで一気通貫で対応できる言語です。

JavaScriptスキルの市場価値

JavaScriptはSaaS・EC・スタートアップ系サービスなどWeb業界で幅広く採用されており、ReactやVue.jsによるフロントエンド開発からNode.jsを活用したサーバーサイド開発まで幅広い領域をカバーできるため根強い需要を維持しています。

平均年収は873万円でプログラミング言語別ランキング12位、平均月額単価は72.7万円と安定した水準を維持しています。案件比率は9.21％で案件数ランキング4位と、Web業界を中心に多くの現場で採用されています。

働き方ではフルリモート27.4％、一部リモート57.1％と在宅を含む案件が合計84.5％に達しており、フロントエンドやNode.js開発はリモート環境との親和性が高いため安定したリモートワーク比率を維持しています。

市場価値が高い背景には、ReactやNext.jsによるフロントエンド開発に加え、Node.jsでのAPI開発やクラウドインフラまで横断的に対応できるエンジニアが求められている点があります。さらにSSR対応のモダンフレームワークの普及に伴いフルスタックで設計できるエンジニアへの評価が高まっています。

高単価を獲得するには、ReactやNext.jsに加えTypeScriptなどの型安全性を担保するスキルやDocker・AWS/GCPなどのクラウド関連スキルを備え、設計から運用まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は45万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）