Melon、東京都「Be Smart Tokyo ＜Inclusive＞」のスマートサービス提供事業者に選定

株式会社Melon

組織のエンゲージメントとウェルビーイングの課題解決を支援する株式会社Melon（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 大佑）は、東京都の社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo 」のスマートサービス提供事業者に選定されました。

■ スターツケアサービス株式会社への導入-介護福祉現場の「更年期ケア」に組織的に対応【導入開始】2026年3月～ 【対象】介護福祉施設で働く更年期世代の女性スタッフ介護福祉現場を支える中心層である40～50代の女性スタッフの多くが、更年期症状による体調不良を抱えながら就労しています。個人の問題として見過ごされがちなこの課題は更年期症状による体調不良による欠勤やキャリアの中断などにつながる可能性があり、結果として組織や社会全体で大きな損失です。株式会社Melonは、マインドフルネスを活用した症状緩和プログラムを提供することで、個人の不調改善にとどまらない組織的なソリューションとして「更年期ケア」の社会実装を推進します。今回の導入では、更年期ケアを組織的な施策として介護福祉現場に実装し、勤務の安定化や労働意欲向上といった成果を可視化します。すでに経済産業省補助事業令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の実証事業としてプログラム開発は完了済となります。今後の横展開では、都内の大規模介護福祉法人から地域の中小事業所へと拡大し、介護福祉現場の深刻な人手不足解消と持続可能な地域ケア体制の構築に貢献していきます。

■ 株式会社Fast Beautyへの導入-トライアルを経て本格導入、美容師の職業寿命を延ばす【導入開始】2026年3月～（トライアルを経た本格導入）【対象】美容師・サロンスタッフ美容業界は離職率が非常に高く、腰痛・手荒れといった身体的負荷に加え、長時間立ち仕事や対人ストレスによる心身の疲弊が深刻な課題です。株式会社Melonはこれまでのトライアル導入を通じて、株式会社Melonのプログラムが美容師のストレス低減に有効であることを確認しました。2026年3月より、株式会社Fast Beautyの「美容師のはたらき方を、ここから変えていく。」というミッションの更なる推進のために、本プログラムの本格導入を開始します。日々の業務に組み込める短時間のセルフケア手法とメンタルコンディショニングを実装し、スタッフの定着率とパフォーマンスへの効果を可視化します。今後の横展開では、単なる福利厚生としてではなく「スタッフを大切にするサロン」としてのブランディング・採用力強化と結びつけていく展開を予定しています。

■東京都社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo 」について 東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本事業は「スマート東京」の実現に向けて、令和4年度より開始している「スマートサービス実装促進プロジェクト」の後継事業として、社会課題の解決に向け、インクルーシブをテーマとするスマートサービスの社会実装を支援していきます。デジタルサービスの活用により、個人をエンパワーメントし、手取り時間の増加、困りごとの解決を実現することで、社会課題の解決を前進させることをゴールとして取組を推進していきます。URL：https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/

実装促進事業者：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社



■株式会社MelonについてMelonは、人と組織のウェルビーイング向上を支援するために、セルフマネジメント・ソリューションの社会実装を目指すスタートアップです。脳科学や心理学でエビデンスが認められたマインドフルネスを応用し、科学的なアプローチに基づいた人材・組織開発プログラムを法人・個人のお客様に提供しています。エンゲージメントやウェルビーイングの向上、メンタルヘルス予防、リーダーシップ開発等を目的としたプログラムを、研修、ワークショップ、オンラインツール、コンサルティングなどのサービスを通じて提供することで、個と組織、社会が変革を生き抜く力を築いていきます。



代表者：代表取締役社長

橋本 大佑所在地：東京都港区南青山6-2-2 南青山ホームズ301

設立日：2019年4月

資本金：6,650万円

公式サイト：https://www.the-melon.com (https://www.the-melon.com)

法人サイト：https://biz.the-melon.com/(https://biz.the-melon.com/)



創業者／代表取締役 橋本大佑 プロフィール早稲田大学卒業後、シティグループ証券投資銀行本部を経て、米系資産運用会社のオークツリー・キャピタル・マネジメントで日本株運用に携わる。15年間の外資系金融機関でのキャリアの中で、セルフマネジメントの必要性に気づく。2019年に株式会社Melonを設立し、日本初のオンライン・マインドフルネスのプラットフォーム「MELONオンライン」をスタート。法人向けのセルフマネジメント研修やイベント登壇、個人向けの講演など各方面でセルフマネジメントやマインドフルネスを広める活動を継続中。