【山崎実業 新商品のお知らせ】 荷物の量に合わせてサイズ調節ができる保冷・保温エコバッグや、シンク下の引き出しに設置して収納スペースを増やせるのラックなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー

■サイズ調節可能！保冷・保温エコバッグ

荷物の量に合わせてサイズ調節ができる、日常使いにちょうどいい保冷・保温エコバッグです。

コンパクトに折り畳めるため持ち運びやすく、仕事帰りのお買い物や休日のお出かけにも活躍します。

ショルダーストラップは長さ調節が可能で、肩掛け・手提げのどちらにも対応。

洗濯機で洗えるため、お手入れも簡単です。

バッグ外側には、スマホや鍵の収納に便利なファスナーポケット付きです。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/64447/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットシリコーン鍋敷き タワー 角型

■熱に強く、滑りにくい角型のシリコーン製の鍋敷き

厚みのある鍋敷きで、片面にはマグネットが内蔵されており、使わないときはスチール面に貼り付けてスッキリ収納できます。

マグネット面は、フライパンや鍋にくっつけることもでき、調理台から食卓へそのまま運べて便利です。

鍋敷きは両面仕様なので、マグネットが内蔵されていない面も使え、マグネット面と非マグネット面はデザインが異なるため、使いたい面を一目で見分けらます。

※鍋の素材や形状、鍋底の凹凸によってはマグネットが十分に接着しない場合があります。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/62592/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTマグネットシリコーン鍋敷き タワー 丸型

■熱に強く、滑りにくい丸型のシリコーン製の鍋敷き

厚みのある鍋敷きで、片面にはマグネットが内蔵されており、使わないときはスチール面に貼り付けてスッキリ収納できます。

マグネット面は、フライパンや鍋にくっつけることもでき、調理台から食卓へそのまま運べて便利です。

鍋敷きは両面仕様なので、マグネットが内蔵されていない面も使え、マグネット面と非マグネット面はデザインが異なるため、使いたい面を一目で見分けらます。

※鍋の素材や形状、鍋底の凹凸によってはマグネットが十分に接着しない場合があります。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/67855/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTシンク下引き出し幅伸縮スライドラック タワー D30

■デッドスペースを有効活用！収納場所が増える奥行き30cmのラック

シンク下の引き出しに設置して、収納スペースを増やせる奥行き30cmのラックです。

深さのある引き出しの、余りがちなスペースを無駄なく活用できます。

ラックは横幅58.8～90cmまで伸縮可能で、設置する収納場所に合わせて調節できます。

天板は奥へスライドでき、片手で簡単に動かせるため、下段に収納した物もスムーズに取り出せます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/58016/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTシンク下引き出し幅伸縮スライドラック タワー D40

■デッドスペースを有効活用！収納場所が増える奥行き40cmのラック

シンク下の引き出しに設置して、収納スペースを増やせる奥行き40cmのラックです。

引き出しの奥行きを無駄なく活かせる広々とした設計で、収納スペースを確保できます。

ラックは横幅58.8～90cmまで伸縮可能で、設置する収納場所に合わせて調節できます。

天板は奥へスライドでき、片手で簡単に動かせるため、下段に収納した物もスムーズに取り出せます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/38135/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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