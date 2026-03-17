推し活グッズも定番・トレンドアイテムも一番わかりやすいかぎ針編みの本

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年3月12日（木）に『「今ほしい」がすぐ編める！ かわいい かぎ針編みこもの』（著：13s.crochet ミミチャンネル）を全国の書店・オンラインストアで発売しました。

大流行中のかぎ針編み。「挑戦してみたいけれど、難しそう」「何から編めば良いかわからない」「簡単でかわいいグッズを編みたい」そんな方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。

本書はお花のコースターやボリュームシュシュなどの定番アイテムからバブーシュカや猫耳ニット帽などのトレンドこもの、ペンライトケースやうちわケースなどの推し活グッズまで、今すぐ編みたくなる、とびきりかわいいこものをたっぷり収録。著者13s.crochet ミミチャンネルのYouTubeチャンネル登録者数は13万人超え（2026年3月時点）。すべての作品に豊富な写真のプロセス解説と最初から最後までの動画が付いているので、「文字だけでは心配」という方も安心してかぎ針編みを楽しむことができます。

とにかくかわいい！ 初心者も経験者も大満足の豊富なラインナップ

各作品には難易度や所要時間の目安が記載されているので、初心者にも経験者にもわかりやすい！

かわいいこものを自分のレベルに合わせて編むことができます。

作品が完成したときの嬉しさや、かぎ針編みを楽しむ時間を届けたい。そんな思いから、細かなポイントまで丁寧にまとめています。

“編んで楽しい♪ かわいい作品”をテーマにミミチャンネルらしい作品を詰め込みました。

▼書籍に載っている二次元コードからすべての作品の解説動画を見ることができます。

【CONTENTS】

はじめに／本書の使い方

1章 ここからはじめる かぎ針編みのきほん

道具紹介/毛糸について/編み図について/糸と針の持ち方/きほんの編み方/編み物用語を知ろう

2章 まずは編んでみよう！ 定番こもの

ケーブルタイ/ボリュームシュシュ/お花のコースター/猫型こもの入れ/レッグウォーマ―

花柄ミニ巾着/ブックカバー

3章 かわいすぎる(ハート) トレンドこもの

バブーシュカ/猫耳ニット帽/サマーハット/イヤーマフ/チューリップ/スマホショルダー

方眼編みバッグ/ビスチェ

4章 オリジナルで愛を伝える(ハート) 推し活こもの

トレーディングカードケース/ペンライトケース/うちわケース

著者 13s.crochet ミミチャンネル

かぎ針編み作家。「癒やしの編み物時間を皆さんと共有したい」という思いから、2021年3月からYouTubeチャンネルを開設（チャンネル登録者数13万人超、2026年3月時点）。「編んで楽しい可愛いかぎ針編み」をコンセプトにかぎ針編みアイデアを発信している。

トレンド感のある可愛らしく編みやすい作品と、初心者にもわかりやすい丁寧な解説で多くのファンに支持されている。

【書誌情報】『「今ほしい」がすぐ編める！ かわいい かぎ針編みこもの』

定価 1540円（税込） ページ数 96 サイズ B5変型 ISBN 978-4-471-12348-2

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-262-9e4d4dd0c94ae8c76f831f5f22efc6a8.pdf