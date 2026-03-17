スマートシェア、2026年3月24日より開催の「AI/DX 営業・マーケティング展」に出展。新時代のSNS発信をサポート

スマートシェア株式会社

スマートシェア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松田 太一、以下「当社」）は、2026年3月24日（火）～25日（水）に東京ビッグサイトにて開催される「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に出展いたします。

https://expo.ipros.jp/event/14277

■ 出展の背景と見どころ

SNSマーケティングは今、AIによるレコメンド精度の向上やアルゴリズムの変化により、単なる「情報の拡散」から「質の高いUGC（ユーザー生成コンテンツ）の創出と活用」へと転換点を迎えています。

今回の展示会では、累計1,000以上のブランド支援実績を持つSNSマーケティングツール「OWNLY」を中心に、AI時代のSNS戦略を強力にサポートするソリューションをご紹介します。

スマートシェア出展ページ

https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387193/400883

【ブースでの主な展示・体験内容】

「OWNLY」実機デモ： 各SNSを横断したキャンペーン運用から、3,800万件以上の実績を持つUGC収集・拡散・分析のワークフローを公開。

SNS最新アルゴリズム攻略相談： 年間700件以上の支援実績から導き出した、2026年の最新トレンドに基づいたSNS運用・広告活用のご提案。

受託開発ソリューション： ARフィルターやミニゲームを活用した、ブランド体験を深化させるインタラクティブコンテンツのデモ体験。

マーケティング担当者様が抱える「運用工数が足りない」「キャンペーンが売上に直結しない」といった課題に対し、当社の専門コンサルタントがその場で最適な解決策をご提案いたします。

■ イベント概要

「AI/DX 営業・マーケティング展」は、営業・マーケティング領域における最新のAIソリューションやDX推進ツールが一堂に会する専門展示会です。

名称 AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

開催期間 2026年3月24日（火）・25日（水） 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト（東4ホール）

スマートシェア小間番号 15-15

参加方法 事前登録制（無料）

主催 株式会社イプロス https://marketing.ipros.jp/

■ スマートシェア株式会社について

スマートシェアは、「すべてのコミュニケーションを価値あるものに。」を掲げ、SNS施策を企画～事務局運用まで一気通貫で支援するマーケティングパートナーです。

SNSマーケティングツール「OWNLY」を軸に、各SNSを横断したキャンペーン運用、UGCの収集・分析・二次活用までサポートします。さらに、キャンペーン事務局（BPO）として、問い合わせ対応、設定代行、レシート／UGC確認、抽選～当選通知、レポート作成、賞品手配・発送、運用型広告や縦型動画、インフルエンサー施策までワンストップで対応し、実施負担を大きく軽減します。

延べ1,000以上のブランド支援、UGC収集数3,800万以上の実績を背景に、目的に合わせた最適な提案をご提供します。また開発分野でAR、 ミニゲーム、アプリ等の受託開発も承っております。

会社名：スマートシェア株式会社

代表者：代表取締役社長 松田 太一

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目22-14 ロゼ氷川3階

事業内容：SNSマーケティングツール「OWNLY」の提供 / 受託開発 / BPOによる企業マーケティング支援

わたしたちは「すべてのコミュニケーションを価値あるものに Smart Smile Share」をパーパスに掲げ、普遍的な価値を持つ顧客接点の質と量の向上をめざします。

コーポレートサイト：https://www.smartshare.jp/

サービスサイト：https://www.ownly.jp/