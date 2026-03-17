株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAI口コミ返信ツール「MapBoost」（https://mapboost.space）は、Googleビジネスプロフィールの公開データを対象に、口コミへの返信と店舗評価・来店率の関係を分析したレポートを公開しました。

「返信するとかえって炎上する」は俗説

飲食店や美容室の経営者の間で、「低評価の口コミに返信するとかえって炎上する」「触らぬ神に祟りなし」といった考え方が広がっています。しかし、MapBoostの分析では、この通説を裏付けるデータは確認されませんでした。

返信あり店舗と返信なし店舗の比較

MapBoostが公開口コミデータを対象に分析した結果、以下の傾向が確認されました。

- 口コミ返信率が50%以上の店舗: 6ヶ月間の平均星評価が推計0.3ポイント上昇する傾向- 口コミ返信率が10%未満の店舗: 同期間の平均星評価が横ばいまたは低下する傾向- 来店率の推計差: 返信なし店舗の来店率（Googleマップ経由の電話・ルート検索数で推計）は、返信あり店舗の推計0.4倍

Harvard Business School "Reviews, Reputation, and Revenue" の研究でも、口コミへのオーナー返信が増加した店舗は新規の低評価口コミが減少する傾向が報告されています。

口コミ返信が評価を改善する3つのメカニズム

分析から、口コミ返信が店舗評価を改善するメカニズムとして以下の3つが推察されます。

- 抑止効果: オーナーが返信していることを見た利用者は、根拠のない低評価を投稿しにくくなる- 信頼醸成: 返信の丁寧さが「この店は誠実」という印象を形成し、高評価の投稿を促進する- 問題解決: 低評価への適切な対応（共感・事実・改善提案）が評価の修正につながる

BrightLocal「Local Consumer Review Survey 2024」によると、消費者の76%が来店前に口コミを確認し、そのうち過半数がオーナーの返信内容も判断材料にしていると報告されています。

MapBoostの「炎上しない返信」生成機能

MapBoostでは、AIが口コミの内容を分析し、「共感→事実確認→改善提案」の3ステップに基づく返信文を自動生成します。感情的な反論や過度な謝罪を避け、店舗の信頼性向上につながる返信を支援します。

※ 本分析は公開データに基づく推計であり、すべての店舗に同一の効果を保証するものではありません。

▼ 本件の詳細https://mapboost.space/news/no-reply-04x-visits

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://mapboost.space/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love