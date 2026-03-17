株式会社PANDORA「人類羽化計画」3月デビューVライバーのご案内

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）は、VTuber育成プロジェクト「人類羽化計画: Project YOHANE」において、「AHATO👾⚡️（あはと）」「雨情雅 ️🐈（うじょう・みやび）」「桜葉ゆあの ️（さくらば・ゆあの）」が2026年3月より配信を開始したことをお知らせいたします。

人類羽化計画：Project YOHANEとは

「才能の有無にとらわれず、誰もがVTuber/Vライバーを生き方の選択肢に。」

人類羽化計画は、この思想をもとに個人勢のXTuber/VTuber/Vライバー収益化に特化して支援する伴走型育成プロジェクトです。

配信機材の提案やセットアップサポート、Vアバターの提供、配信ノウハウの共有などを通じて、活動開始から収益化までを1to1でサポート。累計5,000名以上のライバー育成に関わってきた配信支援ノウハウを基盤に、TikTok LIVEを中心とした収益化設計を行っています。

また、共通Vモデルを活用することで、これからVTuber活動を始める際のコストを抑え、誰もが挑戦できる環境を構築。ビジュアル競争ではなく、配信内容やコミュニケーション力といった「活動者としての本質」を重視した育成を行っています。

人類羽化計画は、配信者一人ひとりの個性や活動スタイルを尊重しながら、次世代の表現者が活躍できる新しいエンターテインメントの形を創出していきます。将来的にはユニット活動やアーティストデビューなど、個人の様々な夢をカタチにすることに挑戦し続けて参ります。

▶︎人類羽化計画応募フォームはこちら(https://pndr.jp/yohane_pj/)

続く3月デビュー、新たな「器」とその「魂」

本プロジェクトにて3月から活動を開始するメンバーをご紹介します。

AHATO👾⚡️（あはと） TikTok：https://www.tiktok.com/@ahato_0

雨情雅 ️🐈（うじょう・みやび） TikTok：https://www.tiktok.com/@ameotoko1312

桜葉ゆあの ️（さくらば・ゆあの） TikTok：https://www.tiktok.com/@sakuraba_yuano25

人類羽化計画発｜配信開始2ヶ月で月間獲得ダイヤ数60万突破！“圧倒的サポート”で収益を生み出せるVライバーへ

2025年の10月から始動した本プロジェクト。

VTuber活動の参入障壁を取り払うだけでなく、誰もがVライバーとして収益を得られるように、独自のノウハウで教育を実施。

育成開始から2ヶ月目で月の獲得ダイヤが60万を突破したライバーも！

▼現在配信活動中、人類羽化計画のXTuber・VTuber

月野こはね🌙🪽TikTok：https://www.tiktok.com/@kohane_1111

リア👼🪐TikTok：https://www.tiktok.com/@ria_riako

黒蜜ルナ🌙🐈‍⬛TikTok：https://www.tiktok.com/@luna_kuromitsu

砂糖ナツTikTok：https://www.tiktok.com/@osatounatu_

春ノ色セナ★️🩵TikTok：https://www.tiktok.com/@harunoirosena

そら💙☁️TikTok：https://www.tiktok.com/@miun2522

春内 涼花 ✌ TikTok：https://www.tiktok.com/@suzupeacechan

戸叶 すみれ TikTok：https://www.tiktok.com/@suuuuuuuuuu313

日野よつ葉☀️ TikTok：https://www.tiktok.com/@hinoyotsuha

虹転飛ころん 🍭TikTok：https://www.tiktok.com/@koron_cha

咲弥🥀 ‍🦺TikTok：https://www.tiktok.com/@sayashinta0321

ささ🍅🐾TikTok：https://www.tiktok.com/@sa.04_sa

狐湖アスカ🦊🍉TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_asuka

弱乃ツキ🌙💙TikTok：https://www.tiktok.com/@yowano_tsuki_

PANDORAについて

株式会社PANDORAは「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ、孤独死や差別、コミュニティーカーストなどが社会問題とされる現代において、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通じ、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会の実現を目指しています。

XTuber事業では、タレント（三次元）とバーチャルタレント（二次元）の概念を融合。AIをはじめとするテクノロジーを活用し、従来マーケットの課題解決とXTuberの一般化に挑戦しています。

採用活動の強化に関して

事業の拡大に伴い、採用を強化しております。

創業期から、日本を代表するIPを一緒に作っていくことを楽しめる方の応募をお待ちしております。

HP：https://pndr.jp/