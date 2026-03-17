「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」ウェブニュース調査(2026年3月14日~16日)【Qlipper】

株式会社トドオナダ

今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月14日 ～ 3月16日の「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」に関するウェブニュースについて調査・分析いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

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「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」のPV上位記事をピックアップ

4強入り逃す 侍ジャパンの敗因

3月15日 合計PV数:6,579,074 CoCoKARAnextに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573233

侍ジャパン 敗退1h後も姿見せず

3月15日 合計PV数:6,316,042 THE ANSWERに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573244

侍Jが逆転負けで大会連覇ならず 早すぎる終戦にナインは呆然…WBC8強止まりは初の屈辱

3月15日 合計PV数:5,753,702 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/752157220bc3af70eb282578d43224582739b3d8

日本のネトフリ幹部が語った「WBCをテレビで見たい」批判への答え

3月14日 合計PV数:5,148,717 朝日新聞に掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/21a1223d074b17c52ad35df473e8dea0a6e20f26



「度を越えていて不快」「人として終わってる」WBC敗退の侍ジャパン、伊藤大海への誹謗中傷コメントに怒りの声相次ぐ

3月16日 合計PV数:3,882,206 スポーティングニュース日本版に掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/articles/964555c4c18e643e1ba6066820dbcf940d376285

WBC敗退に大谷「自分の力不足」

3月15日 合計PV数:3,700,132 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573197

侍ジャパン中傷 選手会が注意喚起

3月14日 合計PV数:3,503,804 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573116

韓国 10失点コールド負けでぼう然

3月14日 合計PV数:3,260,885 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573065

WBC無安打の近藤 頭抱えぼう然

3月15日 合計PV数:2,140,459 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6573191

分析

今回の調査ではランキング形式では無くPV上位記事のピックアップをしましたが、侍ジャパンが敗退したこともあり、日本では悲しい記事が多く書かれている事がわかります。どの記事を見ても1～2日しか経っていないにも関わらずPV数が上昇しており、どの記事も話題性のある記事となっている事が分かります。特筆すべきはやはり選手、監督への誹謗中傷をされているという記事ですが、選手、監督への敬意が無いSNSへの攻撃的なコメントには筆者も誠に憤慨であります。過去の成績から見ると、ベスト８止まりとなれば落胆する気持ちもわかりますが、各国の代表選手の中にはMLB（メジャーリーガー）選手が多い中でよく戦ったと労いの言葉を送りたいです。

「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の記事、仮想PV推移

・総記事数 3,793件

・総PV数 (※) 135,187,754pv

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年3月14日～16日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「WBC」と「ワールドベースボールクラシック」を含む記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

■Qlipperについて

Qlipper（URL: https://qlipper.jp/ ）は、広報業務を支援するPR効果測定ツールです。Webニュースのモニタリング、PR分析、ChatGPTを活用したプレスリリースの自動作成などの機能を備え、効率的かつリアルタイムなPR戦略の立案・改善が可能になり、効果的なPR活動が行えます。

無料トライアルを用意しており、弊社コンサルタントが専任でサービス初期設定と最適化を支援します。

企業概要

【株式会社トドオナダ】

https://todo-o-nada.com/

代表取締役社長 松本泰行

〒110-0005 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ

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TELL：03-6453-6886