石材・造岩鉱物を大幅に増やしてパワーアップ！『観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑　増補改訂版』が3月27日発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 増補改訂版』（https://amzn.asia/d/01szB18N）を3月27日に発売します。

■ 野外で使える岩石図鑑の決定版！

日本列島ゆかりの岩石を48種掲載。岩石の成り立ちにより、火成岩、堆積岩、変成岩の3大グループに分けて、それぞれの岩石の特徴や代表的な産出場所を解説しています。今回の改訂では、岩石を構成する主な造岩鉱物と日本の石材の紹介を大幅に増やし、情報を加筆しました。

■ 日本を代表する石材や街中の岩石まで幅広く紹介！

各岩石のページでは、特徴、代表的な産出場所、地質図、薄片の偏光顕微鏡写真を掲載しています。岩石をつくる造岩鉱物を42種紹介しました。

岩石は石材としても多く用いられています。本書の2章では、日本を代表する石材66種を掲載。石材が用いられた建築物や採石場などもあわせて紹介しているので、ぜひ観察してみてください。

■ 岩石の知識を深めるプラスαの情報も充実！

日本を代表する石材を地方別に紹介しました。

各岩石のページでは、岩石標本の薄片を偏光顕微鏡で見た映像をQRコードから視聴することができます。また、巻末ページでは、日本のどこにどんな岩石が露出しているかを手軽に知ることができる日本シームレス地質図の見方も紹介。コンパクトながら、岩石の知識が凝縮された一冊です。

【目次】

1章 岩石の成り立ち

2章 日本列島をつくっている岩石

3章 火成岩 マグマから生まれた岩石

4章 堆積岩 降り積もって固まった岩石

5章 変成岩 熱と圧力で変化した岩石

6章 岩石をつくっている鉱物

付録 岩石を採る・整理する・調べる／20万分の1 日本シームレス地質図の見方／地質年代表／全国おすすめ博物館ガイド【岩石編】

【著者紹介】

西本 昌司（にしもと しょうじ）

愛知大学教授、博士（理学、名古屋大学）

専門は、地質学、岩石学、石材。筑波大学第一学群自然学類卒業。同大学院地球科学研究科修士課程修了。名古屋市科学館学芸員などを経て現職。名古屋大学博物館研究協力者、NPO法人日本サイエンスサービス理事、NHKラジオ「子ども科学電話相談」回答者。地質学の振興に努めている。好みの岩石は花崗岩。著書に『くらべてわかる岩石』（山と渓谷社, 2023）、『東京「街角」地質学』（イーストプレス, 2020）、『街の中で見つかる「すごい石」』（日本実業出版社, 2017）など。

【書誌情報】

『観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 増補改訂版』

著者: 西本 昌司（にしもと しょうじ）

発行：ナツメ社

定価：1,870円（税込）

仕様：B6判／272ページ／オールカラー

発売日：2026年3月27日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/01szB18N

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

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