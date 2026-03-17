神田聖司がNHK「あさイチ」毎週火曜コーナーの新リポーターに決定！

株式会社キューブ

NHK総合にて毎週月曜～金曜の午前8時15分から放送中の情報番組「あさイチ」の毎週火曜コーナー新リポーターに、俳優・神田聖司が加入することが決定した。

神田が担当するコーナーは「ときめき！ハピ技」。これまで火曜日に放送していたコーナー「ツイQ楽ワザ」がリニューアルし、新年度よりさらにパワーアップしたコーナーとなる。

3月17日(火)の放送では、神田がスタジオに初登場。生放送中には、これまで「ツイQ楽ワザ」のリポーターを務めていた副島淳さんからアドバイスをもらう場面も。火曜日リポーターとしてのバトンを引き継いだ。

神田がリポーターとして出演する初回放送日は3月31日(火)となる。

【神田聖司 インタビュー】

―――「あさイチ」火曜日新リポーター発表と初出演、そして初めての生放送、いかがでしたか？

今日のスケジュールをいただいたときから今日の本番終わるまで心臓がバックバクでした！

新しい仕事の現場に行く時はいつも緊張するのですが、今回は普段の俳優の現場とは違い、生放送でさらにリポーターという、全く新しいジャンルの仕事にこれから自分はチャレンジするんだと思ったら、過去1緊張しました。

おかげで言葉もカミカミでしたが、良い経験をさせていただきました！

何年後かに今日の放送のVTRを見て、笑い話ができたらいいなと思ってます！

―――これからの意気込みをお願いします。

2025年は１年間ヒーローとして毎週日曜の朝を頑張ってきたんですが、これからは毎週火曜日の朝を頑張らせていただきます！

これまで俳優として、たくさんの経験をさせていただきました。その経験を活かして、視聴者の方々に少しでも楽しんでいただけるようにリポーター兼コーナー進行を精一杯務めさせていただきます！

ぜひご覧ください！

〈神田聖司 プロフィール〉

1994年1月4日生まれ。千葉県出身。キューブ所属。舞台『男水！』でデビュー。その後、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』やドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』、『あたりのキッチン！』、『ギークス～警察署の変人たち～』、などに出演。スーパー戦隊シリーズ５0周年記念作品となった「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のゴジュウティラノ役としてレギュラー出演。個性的なキャラクターを熱演し話題となる。

また同じ事務所の俳優とユニット「kawa」を結成。Youtube企画「kawaのおやすみラジオ」を毎週金曜日配信中。

【初回放送概要】

番組名：「あさイチ」

初回放送予定：３月３１日(火) 午前８:１５～９：５３

※NHK ONE で同時・見逃し配信予定

「ときめき！ハピ技」リポーター：神田聖司